ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» представит свою продукцию на ИННОПРОМ-2024

ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024, которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Ключевой темой мероприятия, посвященного новейшим технологиям в сфере промышленности, станет «Технологическое партнерство: формируя образ будущего».

Кабельно-проводниковая продукция ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» для электроэнергетики, гражданского и промышленного строительства будет представлена на единой экспозиции Республики Татарстан на стенде №1В2. Представители компании отработают на площадке все 4 дня. Запланировать встречу с ними можно заранее, написав наименование компании и контактные данные на электронную почту: office-ztk@zavod-tatcable.ru.

На официальном сайте выставки можно пройти регистрацию: https://expo.innoprom.com/registration/, а также ознакомиться с деловой программой: https://expo.innoprom.com/contacts/how-to-get-here/#submenu:business-program

Ждем Вас на экспозиции ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» в Павильоне №1, стенд Республики Татарстан №1В2.

ИННОПРОМ в Екатеринбурге ежегодно собирает первых лиц органов власти Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, представителей промышленных предприятий и IT-компаний, выступающих за активные торговые взаимоотношения. Решения, принятые в рамках заседаний деловой программы, влияют на развитие товарооборота и укрепления внешнеэкономических связей. Выставка является главной экспортной площадкой для российских производственных компаний.