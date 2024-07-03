«Россети Кубань» повысили надежность электроснабжения жителей пригорода Анапы

Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» завершили модернизацию одноцепной линии электропередачи (ЛЭП) на двухцепную классом напряжения 10 кВ и установили дополнительный распределительный пункт в пригороде Анапы. ЛЭП протяженностью более двух километров позволит повысить качество и надежность энергоснабжения жителей п. Супсех, х. Бужор и с. Гай-Кодзор.

Энергетики использовали для модернизации распределительной сети самонесущий изолированный провод (СИП), обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Такой провод устойчив к коррозии и обладает низкой аэродинамичностью, что исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок. Это особенно важно с учетом природно-климатических условий в районе города-курорта Анапа. Для усиления ЛЭП специалисты заменили 50 опор и установили около 800 новых изоляторов.

Стоит отметить, что электроэнергия – фактически единственный энергоресурс для многих жителей прибрежных поселков Анапы. В последние годы п. Супсех активно застраивают, соответственно, растёт спрос на электроэнергию. За последний год здесь присоединено к сетям «Россети Кубань» около 500 новых абонентов суммарной мощностью более 5 МВт. Новая двухцепная линия позволит перераспределить нагрузку и повысить надёжность энергоснабжения в периоды пиковых нагрузок как зимой, так и летом.