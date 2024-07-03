«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения Можайского городского округа

03 июл. 2024, 14:15:06
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Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в целях повышения надежности электроснабжения потребителей Можайского городского округа выполняет комплекс технических мероприятий в распределительных сетях (0,4; 6-10 кВ).

Энергетики Можайского РЭС западного филиала в п. Уваровка отремонтировали комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, от которой электроснабжение получают порядка 130 жителей посёлка.

В деревне Аниканово, где проживает около 65 жителей, на участке воздушной линии 0,4 кВ специалисты заменили 200 метров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод, который обладает гораздо более высокой механической прочностью и долговечностью.

Помимо этого, в рамках освоения современного вида работ – бригада Можайского РЭС выполнила под напряжением сухую чистку трансформатора мощностью 400 кВА в электроустановке 10/0,4 кВ. Работы проводились без отключения потребителей от электроэнергии, то есть в момент выполнения технических мероприятий жители поселка Красный Балтиец, где проживает порядка тысячи человек, вели привычный образ жизни, электроснабжение подавалось в штатном режиме.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надёжное электроснабжение потребителей Можайского городского округа.

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