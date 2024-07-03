«Россети Урал» сделали светлее улицы двух поселков в Брединском районе Южного Урала

«Россети Урал» сделали светлее улицы двух поселков в Брединском районе. Энергетики Магнитогорских электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили работы по строительству энергоинфраструктуры и подключению сетей наружного освещения в поселках Рымникский и Павловский Брединского района Челябинской области.

На двенадцати улицах поселка Рымникский и девяти улицах поселка Павловский энергетики выполнили монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) общей протяженностью 13 километров, установили 81 новый светильник общей мощностью 9,9 кВт и смонтировали 6 однофазных пунктов коммерческого учета электрической энергии (мощности) прямого включения 0,23 кВ.

Подключение к электросетям компании «Россети Урал» сетей наружного освещения позволит улучшить качество жизни около 2600 жителей Брединского района.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, а также мероприятий по дополнительным услугам филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго».