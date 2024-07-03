«Россети» рассказали о задачах научно-технического развития распределительных сетей

03 июл. 2024, 16:30:00
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
ПАО Россети
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В Москве начала работу международная конференция «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», организованная Группой «Россети» и журналом «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» при поддержке Минэнерго России. В мероприятии участвуют 1,5 тыс. экспертов из более чем 400 организаций. На пленарной сессии выступил заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов в своем докладе выделил инновации, влияющие на развитие распределительных сетей, и рассказал о проработке новых технологий передачи энергии, практических решений для включения в схемы электроснабжения систем накопления и объектов микрогенерации. Он подчеркнул, что эффективной реализации этих задач будет способствовать новый центр компетенций – Интеллектуальная лаборатория цифровых сетей, которую «Россети» открыли в Санкт-Петербурге.

«Лаборатория ориентирована на создание прорывных решений для энергетики. Ее специализацией являются испытания цифровых технологий, инновационных устройств, программного обеспечения. Ключевые элементы лаборатории, включая комплекс моделирования энергосистем, не имеют аналогов в России. Проведение реальных экспериментов на этом полигоне может быть интересно не только сетевым организациям, но и проектным институтам, производителям оборудования, ИТ-решений, систем связи», – отметил Евгений Ляпунов.

Также на сессии обсуждались специфика работы территориально изолированных энергосистем, новая концепция развития распределительных сетей на базе искусственного интеллекта, вопросы охраны труда.

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