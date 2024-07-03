В Калининградской области началось строительство жилья для работников «гигафабрики» накопителей энергии Росатома

3 июля 2024 года в городе Неман Калининградской области начались строительные работы по возведению многоквартирных домов малоэтажной застройки для работников будущей «гигафабрики» накопителей энергии Росатома.



Мероприятие состоялось в рамках рабочего визита в Неман временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и президента АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона Росатома) Натальи Никипеловой. Во время визита делегация посетила площадку Калининградской «гигафабрики», где познакомилась с проектом будущего производства и высоко оценила ход строительных работ. Во второй части состоялся торжественный запуск строительства многоквартирных домов.

«Это знаменательное событие для Немана, где последний раз многоквартирные жилые дома строили ещё чуть ли не в советские годы. Жить в этих домах будут не только работники Калининградской «гигафабрики». Сорок восемь квартир получат местные медики и учителя, потребность в которых в Неманском районе очень высокая. Благодаря промышленной стройке Росатома развивается калининградский восток, выполняется поручение Президента России о развитии электромобильности, получает дополнительный стимулы экономика региона», - заявил Алексей Беспрозванных.

В 2025 году в Неманском районе Калининградской области откроется высокотехнологичная «гигафабрика» по производству литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт*ч в год (совокупная емкость выпускаемых устройств). Это первое в России полномасштабное производство тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и накопителей энергии для стационарных энергосистем. Проект реализует Топливный дивизион «Росатома».

«Калининградская область – новый регион на карте Топливного дивизиона Росатома. Помимо создания уникального для нашей страны производственного предприятия, мы берем на себя ответственность за формирование комфортной городской среды для повышения качества жизни горожан, как и в наших исторических «атомных» городах. С приходом в регион мы уделяем большое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов для будущей «гигафабрики», взаимодействуем с учебными заведениями Немана, Советска, Гусева и Калининграда, совместно разрабатываем образовательные программы. В Неманском районе мы начинаем развивать инфраструктуру. Уже ведется капитальный ремонт городского стадиона, планируем открытие кинотеатра. Сегодня сделан ещё один важный шаг – начало строительства жилых домов для сотрудников «гигафабрики». Новое комфортное жилье станет еще одним привлекательным фактором для переезда в город будущих сотрудников «гигафабрики» и их семей», - отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Проект строительства новых домов повышенной комфортности в Немане реализует Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области». Всего на двух городских участках будут возведены шесть жилых домов с общим фондом в 198 квартир, из которых 150 предназначены для работников будущей «гигафабрики».



Дизайн новых домов предполагает сохранение единого архитектурного облика Немана и лаконично вписываются в его историческую концепцию за счет скатной кровли и выдержанных фасадных решений. Огороженная территория в зеленом массиве с просторной придомовой территорией, сверхнормативное количество парковочных мест, детские игровые и спортивные площадки создадут комфортную среду для проживания жителей. Здания будут обпеспечены системой кондиционирования, а отопление будет выполняться за счет автономных газовых котельных.



Ввод в эксплуатацию домов первой очереди планируется в третьем квартале 2025 года (два дома на 60 квартир по ул. Красноармейской). Вторая очередь будет расположена по ул. Октябрьской на территории почти 2 гектара. Здесь будут построены четыре дома общим фондом 138 квартир, 90 из которых будут выделены для будущих сотрудников гигафабрики, 48 – под нужды муниципалитета.

«Приятно осознавать роль Фонда в реализации столь значимого для региона проекта. Его масштаб позволит существенно повысить потенциал области и, особенно, ее восточной части. Искренне верим, что это начало глобальных изменений в развитии востока региона, начало обновления его инфраструктуры и повышения потенциала в целом. Фонд одновременно со строительством в Немане первых за долгие годы многоквартирных домов начал обновлять городские инженерные сети водопровода и водоотведения. Проект предусматривает перекладку изношенных и не соответствующих потребностям коммунальных сетей канализации и водопровода общей протяженностью 2,7 км в г. Немане. Обновленные коммуникации в целом сделают качество коммунальных услуг города на уровень выше. Мы с полной ответственностью осознаем важность начала жилищного строительства и реализацию проекта совместно с Росатомом», - отметил Игорь Оленин, директор НКО «Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.



Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы по аддитивным технологиям, системам накопления электроэнергии и выводу из эксплуатации ЯРОО. http://www.tvel.ru



НКО «Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» был основан в 1999 году при участии Администрации (Правительства) Калининградской области и Мэрии города Калининграда. Группа компаний Фонда согласно рейтингу портала erzrf.ru входит в число крупнейших застройщиков Калининградской области. Фонд участвует в реализации программ развития и поддержки ипотечного жилищного кредитования в Калининградской области, оператором региональных программ восстановления прав обманутых дольщиков и достройки проблемных объектов, расселения аварийного жилищного фонда региона, реализатором масштабных инвестиционных проектов строительства.