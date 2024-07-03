В результате атаки дронов на подстанцию пострадали восемь сотрудников ЗАЭС

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об атаке со стороны Украины на подстанцию «Радуга». По ней три раза ударили дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, повреждены оба трансформатора. Травмы получили восемь сотрудников атомной станции.

«Пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара ... Состояние одного оценивается как средней тяжести, остальные в состоянии легкой тяжести»,— сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что в результате атак нарушено штатное функционирование объектов станции. Без электроснабжения остались транспортный цех, типография и управление производственно-технологической комплектации (УПТК).

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил в Telegram, что в результате атаки ВСУ «создана значительная угроза жизнеобеспечению города». Он пояснил, что большая часть Энергодара осталась без света и воды.

Как уточнил глава «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с журналистами, удары беспилотниками по «Радуге» произошли в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. Он добавил, что в это время на станции работала бригада с ЗАЭС, которая восстанавливала потерянное электроснабжение.

«Это не просто компрометация принципа безопасности МАГАТЭ. Это демонстративное нарушение. Очень хотим, чтобы этому была дана оценка»,— сказал Алексей Лихачев (цитата по «Интерфаксу»).

19 и 21 июня представители Запорожской АЭС уже сообщали об ударах по подстанции «Радуга». При последней атаке был поврежден трансформатор. Руководство станции писало, что это нарушило функционирование инфраструктурных объектов.

О ситуации на ЗАЭС — в материале «Ъ» «Останов по требованию».