Входящая в IEK GROUP компания NEOSUN ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию в Адыгее

Компания NEOSUN, входящая в IEK GROUP, ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 30 кВт в Республике Адыгея на кровле продуктового магазина известной розничной сети.

Реализованное решение NEOSUN позволяет оптимизировать затраты на электроэнергию, сгладить пиковые нагрузки и улучшить экологический имидж заказчика. В комплекте установки — 60 высокоэффективных Deye мощностью 30 кВт. Прогнозная генерация солнечной электростанции составляет 40 МВт*ч в год, что позволит предприятию торговли сэкономить до 20% электроэнергии за год и снизить выбросы СО 2 на 14 т. Срок окупаемости проекта — менее 5 лет.

Дмитрий Матросов, генеральный директор NEOSUN:

«Половина затрат на электроэнергию продуктового магазина обычно приходится на эксплуатацию холодильного оборудования. К этому добавляется ежегодный рост тарифов на электроэнергию. Неудивительно, что технические решения, которые позволяют снизить эти расходы и повысить энергоэффективность, приобретают все большую актуальность. Пик энергопотребления приходится на дневное время, что делает применение солнечных электростанций рациональным и эффективным решением. Наилучшим образом для этого подходит сетевая солнечная электростанция, которая будет работать совместно с городской сетью, замещая солнечной генерацией электроэнергию из сети. Рассчитываем, что успешная реализация проекта позволит масштабировать решение на другие магазины сети»

NEOSUN — сертифицированная инжиниринговая компания, предоставляющая услуги по реализации проектов в области солнечной энергетики и накопления энергии с 2017 года. В июне 2022 г. компания стала частью IEK GROUP.

Ознакомиться с каталогом продукции NEOSUN и узнать больше о том, как экономить на электроэнергии, можно на официальном сайте компании: https://neosunenergy.ru/