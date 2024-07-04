Энергетики ввели 9,6 МВА трансформаторной мощности для повышения надежности электроснабжения жителей Подмосковья

04 июл. 2024, 13:30:28
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Источник:
Министерство энергетики М...
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Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках ее специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года ввели 9,6 МВА трансформаторной мощности. К реализации программы компания приступила в январе и до конца года в Подмосковье запланировано ввести 11,5 МВА трансформаторной мощности.

С начала программы этого года уже построено и реконструировано 55 трансформаторных подстанций на территории области. В частности, новой электроустановкой с трансформатором 630 кВА в этом году обеспечены потребители п. Пироговский г. о. Мытищи — к ТП уже подключили многоквартирные и частные дома на ул. Труда, а также здания нескольких предприятий. Также реконструировали РТП-46 в мкр. Северный г. Домодедово. В электроустановке полностью заменили оборудование распределительного устройства РУ-10 кВ для улучшения качества электроснабжения ледового дворца и десятка многоквартирных домов, расположенных на 1-й Коммунистической улице.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что в программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций, а также расчистить от древесно-кустарниковой растительности 22,2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работы будет выполняться в весенний и летний периоды.

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