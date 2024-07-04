Инкаб успешно прошёл очередной клиентский аудит
04 июл. 2024, 14:02:55
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Первая неделя июля выдалась жаркой и активной, как и полагается летом!
1-2 июля Инкаб принимал гостей из Азербайджана, приехавших на завод с аудитом для крупного проекта...
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EL-Комитет НОПСМ: Фальсификат онлайн. Часть 1. ОЗОН
9 часов назад
EL-Комитет НОПСМ начинает небольшую серию публикаций по результатам мониторинга качества кабельной продукции, закупленной в 2024 г. на ведущих российских маркеплейсах. Мы начинаем наш обзор с результатов испытаний продукции, закупленной на маркетплейсах ОЗОН (ООО «Интернет решения»). Всего было закуплено и испытано 12 образцов кабеля торговых марок СТИНКАБЕЛЬ, ВСК КАБЕЛЬ ГРУПП, ГЕРМ...
Оборудование ЗАО «ЗЭТО» для контактной сети
14 часов назад
В Москве ежегодно 15 мая празднуют день рождения Московского метрополитена. Он открыл свои двери в 7:00 15 мая 1935 года. Первая линия – Сокольническая – в момент запуска насчитывала 13 станций и имела длину 11,2 км. С тех пор метро Москвы непрерывно развивается. Предприятие «ЗЭТО» является одним из поставщиков оборудования для контактной сети. Оборудование компании такж...
IEK GROUP, МЭИ и Агентство развития профессий и навыков будут развивать компетенцию «Электромонтаж» на международном уровне
14 часов назад
На VII Открытом чемпионате электриков IEK был подписан трехсторонний меморандум о создании Международного центра компетенций БРИКС+. Центр будет организован на базе МЭИ и позволит объединить усилия высшей школы, производителя электрооборудования и международной организации для развития и внедрения современных навыков в области электромонтажа и промышленной а...
Томсккабель запустил производство обмоточных проводов с эмалевой, эмалево-волокнистой и пленочной изоляцией
08 июл. 2024, 13:15:14
Томсккабель запустил производство обмоточных проводов с эмалевой, эмалево-волокнистой и пленочной изоляцией: Обмоточный провод с эмалевой изоляцией - ПАЭП-155, ПАЭП-180, ПЭАП1-155, ПЭАП2-155 Обмоточный провод с эмалево- волокнистой изоляцией - ПЭТВСД, ПЭТВСДТ, ПЭТСД, ПЭТВСЛДТ, ПЭТСЛД Обмоточный провод с эмалевой изоляцией - ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155 С каталогом продукции можете ознаком...
Компания:
«ЗЭТО» продлил срок нахождения продукции в реестре ПАО «Транснефть»
08 июл. 2024, 12:45:19
«ЗЭТО» успешно прошел инспекционный контроль реестра основных видов продукции ПАО «Транснефть» и продлил срок нахождения в реестре комплектных блочных трансформаторных подстанций от 35 до 220 кВ. Реестр ОВП представляет собой перечень продукции, прошедшей оценку соответствия требованиям нормативных документов ПАО «Транснефть», систематизиров...
Компания «Генезис» приглашает в гости участников выставки «Иннопром»
08 июл. 2024, 10:45:21
Компания "Генезис" приглашает в гости участников выставки "Иннопром". На экскурсии по производству вам не только расскажут, как создаются инновационные компаунды, но и покажут в действии новую линию производства, чтобы вы смогли увидеть каждый этап создания продуктов. К ярким моментам, которые ждут участников и посетителей выставки «Иннопром», добавим еще неско...
Компания:
Трудовая династия Липатовых и их вековой стаж в «Москабельмет»
08 июл. 2024, 09:45:00
Более 100 лет: таков общий стаж династия Липатовых-Ломакиных, работающей в Группе компаний «Москабельмет». Эта семья стала новыми участниками проекта «Династии московской промышленности», который стартовал в 2022 году. «Хочу работать там же, где и ты» История трудовой династии началась с Николая Васильевича Ломакина, который в 1982 году пришел на «М...
Изменение сертификата соответствия ЕАЭС на кабельную продукцию ТМ РЭМЗ 5 июля 2024
05 июл. 2024, 16:45:05
В связи с расширением линейки кабельной продукции ТМ РЭМЗ, компания TDM ELECTRIC получила новый сертификат соответствия. Новый сертификат соответствия ЕАЭС № 417/043.RU.02.02892 заменяет предыдущий сертификат № ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.23065/21 и будет актуален до мая 2029 года. Важно отметить, что эти изменения в разрешительной документации никак не связаны с качеством продукции. С 2021 года так...
Внимание, фальсификат! Результаты публичной закупки EL-Комитета
05 июл. 2024, 13:30:15
В мае 2024 г. на базе одного из дистрибьюторов кабеля и электротехники г. Москвы EL-Комитетом НОПСМ проведены закупка и отбор образцов кабельной продукции торговых марок АМГ-ЭЛЕКТРО, ВЕЛЕСКАБ, ЛИДЕР КАБЕЛЬ и кабельного завода ПЕРЕСВЕТ. В мероприятиях по закупке и отборам принял участие и обозреватель RusCable.Ru Сергей Кузьминов, материал которого по этой теме вызвал большой интерес у профессионал...
Высшее образование доступно для каждого с ЗАО «ЗЭТО»
05 июл. 2024, 13:15:16
Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» приглашает выпускников школ 2024 года заключить договор на целевое обучение в следующие ВУЗы: — ФГБОУ ВО «ИГЭУ» г. Иваново по направлению 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по программам бакалавриата, очное обучение — ФГ...
Режкабель посетил выпускной в Режевском политехникуме
05 июл. 2024, 09:00:00
1 июля сотрудники Режевского кабельного завода приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам местного политехникума. Сотрудники предприятия участвуют в церемонии второй год подряд, где поздравляют новых специалистов и вручают им памятные подарки. Однако в этом году, благодаря успешной практической подготовке на заводе, Режкабель впервые официально пригласил лучших выпу...
Компания:
Холдинг РУСЭЛ презентовал свои возможности для «Газпром нефти»
04 июл. 2024, 14:30:26
Чебоксарский электроаппаратный завод (входит в холдинг РУСЭЛ) посетили руководители по энергетике организаций «Газпром нефти». В рамках визита они ознакомилась с производством, оценили потенциал предприятия. Был проведен круглый стол, где обсуждались возможности холдинга по обеспечению надежного электроснабжения энергообъектов. В числе оборудования, которое может быть задействовано...
«ЗЭТО» оказал содействие в подготовке Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» к соревнованиям по профмастерству
04 июл. 2024, 11:45:17
Специалисты «ЗЭТО» оказали значительное содействие в подготовке команды Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» к соревнованиям по профессиональному мастерству. За это компания получила заслуженную благодарность. Эксперты «ЗЭТО» провели консультации и обучающие сессии по комплексу работ, связанных с текущим ремонтом элегазового выключателя типа ВГТ-110....
«ЭМ-КАБЕЛЬ» посетила делегация телекоммуникационной компании ПАО «ВымпелКом»
04 июл. 2024, 09:45:09
Гостей встретил генеральный директор предприятия Юрий Бадьин и провёл экскурсию по производственным цехам, подробно рассказав об истории предприятия, этапах изготовления кабельно-проводниковой продукции, актуальных новинках и инновационных разработках. Представители «ВымпелКома» остались под большим впечатлением от внутреннего устройства и масштабов производства.
Компания:
«ЗЭТО» получил новый сертификат соответствия на шкафы зажимов наружной установки типов ШЗН
04 июл. 2024, 09:15:00
Завод «ЗЭТО» получил новый сертификат соответствия на шкафы зажимов наружной установки типов ШЗН-1-УХЛ1, ШЗН-2-УХЛ1 и ШЗН-3-УХЛ1. Данный вид оборудования предназначен для коммутации вторичных цепей открытых распределительных устройств электростанций и подстанций. Преимущества шкафов зажимов производства «ЗЭТО» : Для изготовления шкафов используются надежные и со...
Входящая в IEK GROUP компания NEOSUN ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию в Адыгее
03 июл. 2024, 15:15:06
Компания NEOSUN, входящая в IEK GROUP, ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 30 кВт в Республике Адыгея на кровле продуктового магазина известной розничной сети. Реализованное решение NEOSUN позволяет оптимизировать затраты на электроэнергию, сгладить пиковые нагрузки и улучшить экологический имидж заказчика. В комплекте установки &...
ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» представит свою продукцию на ИННОПРОМ-2024
03 июл. 2024, 13:30:06
ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024, которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ключевой темой мероприятия, посвященного новейшим технологиям в сфере промышленности, станет «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Кабельно-проводниковая продукция О...
ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» представит свою продукцию на ИННОПРОМ-2024
03 июл. 2024, 11:10:46
ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024, которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ключевой темой мероприятия, посвященного новейшим технологиям в сфере промышленности, станет – «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Кабельно...
Монтаж на все 100: третий выпуск большого видеопроекта ГК «Москабельмет»
03 июл. 2024, 10:00:20
Третья серия проекта о монтаже кабельных муфт — уже на экранах. Заключительный выпуск из цикла обучающих видео по грамотной работе с кабельными линиями посвящен муфтам для кабелей с изоляцией̆ из сшитого полиэтилена 10 кВ. Проект с большим значением Этой весной «Завод Москабель» совместно с партнерами, которые производят отечественные кабельный муфты высокого класса,...
«ЗЭТО» предлагает к поставке разъединители внутренней установки серии РКВ- 10 кВ и РКВЗ-10 кВ
03 июл. 2024, 09:30:07
Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителями. В конструкции разъединителя использована полезная модель на клиновой контакт. Применение клинового контакта позволило: 1.Значительно снизить...