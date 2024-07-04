Инкаб успешно прошёл очередной клиентский аудит

Компания "Генезис" приглашает в гости участников выставки "Иннопром". На экскурсии по производству вам не только расскажут, как создаются инновационные компаунды, но и покажут в действии новую линию производства, чтобы вы смогли увидеть каждый этап создания продуктов. К ярким моментам, которые ждут участников и посетителей выставки «Иннопром», добавим еще неско...