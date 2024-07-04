Инвесторы приступили к реорганизации 11 площадок по программе КРТ

04 июл. 2024, 15:15:14
350
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
Официальный портал Мэра и...
Авторы и источники / Правообладателям

На них возведут свыше 2,2 миллиона квадратных метров современного жилья, а также более двух миллионов квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов.

В первом полугодии 2024 года предприниматели приступили к реорганизации 11 площадок бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий. Здесь возведут более 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Правообладатели недвижимости, а также компании, определенные по результатам торгов, реализуют 11 проектов комплексного развития территорий на участках площадью более 166 гектаров. Соответствующие договоры город заключил с ними в первом полугодии 2024 года. Инвесторы смогут возвести свыше 2,2 миллиона квадратных метров современного жилья, а также более двух миллионов квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов: школы, детские сады, спорткомплексы, медицинские, деловые и торговые центры. Это позволит создать около 46 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Город регулярно проводит торги для инвесторов, готовых заняться реорганизацией бывших промзон и неэффективно используемых территорий в столице. В них могут принять участие любые компании, в том числе правообладатели недвижимости, расположенной на площадках, подлежащих комплексному развитию, а также региональные девелоперы. Для реорганизации предлагаются разные по площади участки, обладающие высокой инвестиционной привлекательностью.

«На торгах определены инвесторы, с которыми в первом полугодии 2024 года заключены договоры о комплексном развитии семи территорий площадью почти 116 гектаров. Они смогут возвести более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости: около 1,14 миллиона квадратных метров жилья, свыше 191 тысячи квадратных метров промышленных объектов, а также почти 1,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Благодаря реализации проектов в столице появится почти 34 тысячи рабочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий (КРТ) в Москве возводят многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков прокладывают дороги, строят комфортное жилье и создают необходимую инфраструктуру. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться
В Москве построят офисный центр за 16 млрд рублей
04 июл. 2024, 13:00:28
Девелопер коммерческой и жилой недвижимости Stone вложит около 16 млрд рублей в строительство офисного центра площадью более 80 тыс. кв. м в районе Лефортово в Москве. Об этом журналистам сообщила заместитель генерального директора Stone Виктория Васильева. "Офисный центр общей площадью более 80 тыс. кв. м появится у метро "Римская" в районе Лефортово. Инвестиции в развитие пло...
В Калининградской области налажено серийное производство трансформаторных подстанций
04 июл. 2024, 12:00:02
Импортозамещающий инвестпроект реализован резидентом индустриального парка «Храброво» компанией «БалтЭнергоСеврис» при поддержке областного центра «Мой бизнес». «Это первое в нашем регионе производство трансформаторных подстанций в железобетонных корпусах», – сообщили 3 июля в Корпорации развития Калининградской области, которая является у...
Ингушетия до 2027г направит порядка 6,6 млрд руб. на обновление дорог
04 июл. 2024, 11:30:31
Ингушетия до 2027 года планирует построить и реконструировать свыше 200 км автомобильных дорог, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем послании Народному собранию региона в четверг. "В планах на 2024 год у нас почти 80 км автодорог и около 50 погонных метров искусственных сооружений. До 2027 года планируется приведение в нормативное состояние более 200 км дорог и 220 погонных...
Протяжённость двухпутных участков БАМа выросла ещё на 11,2 км за счёт двух перегонов
04 июл. 2024, 11:00:02
В Амурской области на перегоне Сети – Федосеев уложено 7,7 км нового пути и 2 стрелочных перевода. Построено 12 искусственных сооружений, 11 из которых мосты. Все работы велись с использованием технологий, позволяющих сохранить уникальную экосистему реки Тынды и леса. По окончании модернизации будет высажено более 12 тыс. саженцев даурской лиственницы, а в реку запущена молодь сазана. В Х...
В Калининградской области началось строительство жилья для работников «гигафабрики» накопителей энергии Росатома
03 июл. 2024, 16:45:00
3 июля 2024 года в городе Неман Калининградской области начались строительные работы по возведению  многоквартирных домов малоэтажной застройки для работников будущей «гигафабрики» накопителей энергии Росатома.  Мероприятие состоялось в рамках рабочего визита в Неман временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и президента АО...
В Подмосковье построят складской комплекс за 4,2 миллиарда
03 июл. 2024, 15:45:06
Российская компания ЭТМ (поставщик электротехнической продукции и инженерно-технического оборудования) инвестирует в развитие собственного распределительного центра 4,2 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе консультанта сделки - компании NF Group, добавив, что объект построят на территории индустриального парка «Белый Раст» в подмосковном Дмитрове. Н...
Почти 15 проектов в восьми округах реализуют по программе КРТ
03 июл. 2024, 14:30:06
Город опубликовал в июне 13 проектов решений о комплексном развитии территорий общей площадью более 69 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «В рамках 13 проектов редевелопмента планируется построить почти 2,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок о...
На Калининградской железной дороге начался капитальный ремонт перегона Красновка – Железнодорожный
03 июл. 2024, 13:15:11
Со 2 июля на перегоне Красновка – Железнодорожный Калининградской магистрали приступили к капитальному ремонту участка пути протяженностью 8,8 км. В ходе работ по обновлению инфраструктуры железнодорожники проведут укладку нового щебеночного балласта и бесстыковых рельсовых плетей, рельсошпальную решетку на деревянном основании заменят на железобетонную. Все это позволит увеличить скорост...
Первые три гостиницы в секторе D курорта Шерегеш планируется открыть в конце 2026г
03 июл. 2024, 12:30:11
Банк ДОМ.РФ предоставил кредит в размере 6,3 млрд рублей на возведение первой очереди гостиниц в строящемся секторе D курорта Шерегеш, где реализуется проект "Новый Шерегеш", говорится в сообщении банка. В рамках первой очереди планируется строительство трех гостиниц - одной 4-звездочной и двух 3-звездочных - общей вместимостью 446 номеров. Предполагается, что новые гостиницы откроютс...
В Саратове построят поликлинику на 500 посещений в смену
03 июл. 2024, 11:30:00
Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Авиаторы города Саратов. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ. Решение о строительстве нового медицинского учреждения было принято после открытого диалога...
РНКБ выдал банковскую гарантию на строительство завода минеральной ваты в Крыму
03 июл. 2024, 11:15:00
Системообразующий банк Крыма - РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал банковскую гарантию на сумму более 600 млн рублей на строительство первого в Крыму завода по производству минеральной ваты. Об этом ТАСС сообщил старший вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. "РНКБ предоставил банковскую гарантию Фонду развития промышленности РФ в размере 609...
Открыто движение поездов по второму пути на перегоне БАМа Амган – Туюн в Хабаровском крае
03 июл. 2024, 10:45:02
Движение поездов по новой двухпутной вставке на перегоне ДВЖД Амган – Туюн (Хабаровский край) открыто после переключения на новую цифровую систему управления. Проект был реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. Всего в ходе работ переработано более 405 тыс. кубометров грунта, уложено 14,2 км нового пути, 4 ст...
Проект сборки троллейбусов МАЗа в Уфе потребует 1,25 млрд рублей инвестиций
03 июл. 2024, 10:15:00
Стоимость проекта сборочного производства троллейбусов Минского автомобильного завода (МАЗ) в Уфе оценивается в 1,25 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Башкирии. "Совместный объем инвестиций участников (АО "Уфимский трамвайно-троллейбусный завод" и МАЗа - ИФ) подписанного в конце июня на XI Форуме регионов Белоруссии и России соглашения составляет окол...
Крупный логистический хаб появится на востоке Подмосковья
02 июл. 2024, 18:00:27
Крупный логистический хаб построят на востоке Московской области при участии ДОМ.РФ, сообщает пресс-служба института развития. "По итогам двух аукционов ДОМ.РФ группа компаний (ГК) "ИНСИТИ" из Краснодара получила участки общей площадью около 51 га в Богородском городском округе (восток Подмосковья). Здесь планируется построить крупный современный логистический хаб", &ndash...
На горнолыжном курорте Шерегеш построят пятизвездочную гостиницу к 2027 году
02 июл. 2024, 17:50:47
Холдинговая компания "СДС" построит две гостиницы, включая пятизвездочную, на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области к 2027 году. Соответствующее соглашение было подписано на выставке "Россия" на ВДНХ. "У нас задача - за два года завершить строительство. Сейчас мы приступили к проектированию этих объектов: две гостиницы четыре и пять звезд. В этом году мы п...
ЧЭМК приобрел месторождение хромовых руд
02 июл. 2024, 15:45:14
Челябинский электрометаллургический комбинат одержал победу на аукционе за право пользования месторождением хромовых руд «Западное» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заплатив в федеральный бюджет 110 млн рублей. ЧЭМК получает участок недр сроком на 25 лет. Руды месторождения «Западное» относятся к легкообогатимым высокохромистым металлургическим сортам. Добыча п...
Новым радиолокационным комплексом оснастят запасной аэропорт Москвы
02 июл. 2024, 15:30:14
Международный аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) служит важнейшим транспортным узлом Поволжья, а в связи с близостью к Москве он также выполняет функции основного запасного аэродрома для аэропортов Московского авиационного узла. Поэтому к нижегородскому аэродрому предъявляются требования круглосуточной готовности к приему дополнительных рейсов в условиях нелетной погоды. Для обеспечения безопас...
Открыто движение по вторым путям сразу на двух перегонах БАМа
02 июл. 2024, 11:45:20
В Амурской области между станциями Имангракан и Тас-Юрях построили 20 км нового пути и 7 мостов. Установили 4 стрелочных перевода. Это позволило отказаться от разъезда Медвежий. В Хабаровском крае уложили 7,2 км пути и 2 стрелочных перевода на перегоне Дайчи — Хуту. Несмотря на то что между двумя объектами расстояние в тысячи километров, сложности у них одинаковые – сильная обводнён...
Ростовский производитель светодиодного освещения благодаря нацпроекту построит новый цех
02 июл. 2024, 10:59:55
Шесть лет назад ростовская компания «ВЕЛАР» стартовала с двух направлений: осветительного оборудования для промышленности и для спортивных объектов. Позже добавили еще один проект – уличное освещение, а второй год подряд «ВЕЛАР» активно развивает новое направление — парковое освещение. На сегодня светодиодное оборудование установлено на 5600 километрах дорог и м...
Новым резидентом ОЭЗ «Новгородская» стал «Кабельный завод Русский Свет»
02 июл. 2024, 10:45:00
Компания «Кабельный завод Русский Свет» станет 11-м резидентом особой экономической зоны «Новгородская», рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем telegram-канале. «Компания „Кабельный завод Русский Свет“ станет 11-м резидентом ОЭЗ „Новгородская“. Инвестор планирует запустить производство силового кабеля. Для р...