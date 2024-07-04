Инвесторы приступили к реорганизации 11 площадок по программе КРТ

На них возведут свыше 2,2 миллиона квадратных метров современного жилья, а также более двух миллионов квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов.

В первом полугодии 2024 года предприниматели приступили к реорганизации 11 площадок бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий. Здесь возведут более 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Правообладатели недвижимости, а также компании, определенные по результатам торгов, реализуют 11 проектов комплексного развития территорий на участках площадью более 166 гектаров. Соответствующие договоры город заключил с ними в первом полугодии 2024 года. Инвесторы смогут возвести свыше 2,2 миллиона квадратных метров современного жилья, а также более двух миллионов квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов: школы, детские сады, спорткомплексы, медицинские, деловые и торговые центры. Это позволит создать около 46 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Город регулярно проводит торги для инвесторов, готовых заняться реорганизацией бывших промзон и неэффективно используемых территорий в столице. В них могут принять участие любые компании, в том числе правообладатели недвижимости, расположенной на площадках, подлежащих комплексному развитию, а также региональные девелоперы. Для реорганизации предлагаются разные по площади участки, обладающие высокой инвестиционной привлекательностью.

«На торгах определены инвесторы, с которыми в первом полугодии 2024 года заключены договоры о комплексном развитии семи территорий площадью почти 116 гектаров. Они смогут возвести более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости: около 1,14 миллиона квадратных метров жилья, свыше 191 тысячи квадратных метров промышленных объектов, а также почти 1,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Благодаря реализации проектов в столице появится почти 34 тысячи рабочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий (КРТ) в Москве возводят многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков прокладывают дороги, строят комфортное жилье и создают необходимую инфраструктуру. Сейчас в столице на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.