На Ленинградской АЭС досрочно забетонирован фундамент здания реактора энергоблока №7

В городе Сосновый Бор Ленинградской области прошел оперативный штаб о ходе сооружения новых блоков Ленинградской атомной станции с участием генерального директора концерна «Росэнергоатом» Александра Шутикова. Сейчас строители опережают на 2,5 месяца график работ на главном объекте энергоблока — здании реактора.

«Хорошие темпы строительства и безусловное обеспечение высокого качества позволят сократить срок возведения здания реактора в целом. По графику на это отводится 65 месяцев. У нас же, учитывая опыт строительства блоков №5 и 6, наличие необходимых материалов, техники, документации и персонала, есть все шансы финишировать на этом объекте раньше. Значит, и монтаж оборудования, его пуско-наладку и опробования будем тоже проводить досрочно, но так же тщательно», - отметил Александр Шутиков.

Фундамент — одна из самых важных конструкций любого здания, в том числе, здания реактора атомной станции. Монолитная железобетонная плита обеспечит равномерное распределение нагрузки от 70-метрового здания на грунт и станет залогом устойчивости всех возводимых на фундаменте конструкций.

«Рецепт долговечного и прочного основания под здание реактора несложен: качественные исходные ингредиенты, входящие в состав бетонной смеси, и их правильные пропорции, заливка бетонной смеси нон-стоп и правильный уход за бетоном до его полного застывания и отвердения. Также важно, чтобы работы проводились высококвалифицированным строительным персоналом, - пояснил Константин Худяков, директор программы по объектам Ленинградской АЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2». - Мы строго соблюдали все эти требования, поэтому уверены, что проверка нижней части готового фундамента неразрушающими методами контроля докажет его высокое качество и прочность. Этот экзамен фундамент точно сдаст на «отлично».

На следующем этапе строители приступят к армированию и бетонированию верхней части фундамента здания реактора, «нарастив» его толщину еще почти на полтора метра. Одновременно будут выполнены предусмотренные проектом гермопроходки, проложены трубопроводы и т.д. Полностью фундамент будет готов осенью текущего года. После этого начнется возведение внутренней защитной оболочки здания реактора (одной из пассивных систем безопасности энергоблока), сооружение внутренних перекрытий и монтаж оборудования.



Как рассказал директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда, в настоящее время под проект новых энергоблоков Ленинградской АЭС возводятся первые 14 объектов. Работы по ним тоже ведутся в графике.

«Два из них будут введены в эксплуатацию до конца июля текущего года: объединенная насосная станция противопожарного водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения понадобится для наружного противопожарного водоснабжения строящихся объектов, а трансформаторная подстанция 110/10 кВ обеспечит надежное электроснабжение всех объектов строительства новой очереди. Появление на площадке сооружения первыми именно этих объектов предусмотрено требованиями российского законодательства», - отметил он.

Сегодня в строительных работах на площадке энергоблоков №7 и 8 Ленинградской АЭС участвуют около 400 человек. До конца года, по мере открытия новых объектов, количество строителей увеличится почти в три раза.



В настоящее время на энергоблоке №7 строительный персонал занят подготовкой к бетонированию фундаментных плит под здания ядерного острова, разработкой котлована под турбинный остров и устройством свайного поля под четвертую градирню. На энергоблоке №8 строители уже разработали котлован под здание реактора и выполняют пластовый дренаж. На следующих этапах они займутся «подбетонкой», молниезащитой и гидроизоляцией участка, с тем чтобы в последующем приступить к армированию фундамента здания реактора. Первая ключевая операция на восьмом блоке — бетонирование фундамента самого важного здания энергоблока - состоится весной 2025 года.



Ввод энергоблока №7 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС в эксплуатацию запланирован на 2030 год, энергоблока №8 с реактором ВВЭР-1200 — на 2032 год. Они заменят на своем посту энергоблоки №3 и 4 РБМК-1000 Ленинградской АЭС.



К 2045 году долю атомной генерации в общем энергобалансе России планируют увеличить до 25%. Это позволит повысить энергобезопасность страны и на годы вперед обеспечить потребителей экологичной и чистой электроэнергией. Для выполнения этой задачи концерн «Росэнергоатом» при поддержке ГК «Росатом» сооружает в стране новые энергоблоки, в том числе, два новых блока Ленинградской АЭС и два новых блока Курской АЭС. Замещающие блоки также будут построены на Смоленской и Кольской атомных станциях. Дальнейшее развитие отечественной атомной генерации будет проходить на Урале, в Сибири и дальнем Востоке — там, где прогнозируется наибольший спрос на электроэнергию.



Ленинградская АЭС является одной из крупнейших в России по установленной мощности 4400 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе находятся два энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и два энергоблока поколения 3 «+» ВВЭР-1200 (водо-водяные энергетические реакторы электрической мощностью 1200 МВт). Энергоблоки №1 и №2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2022 году стартовало сооружение энергоблоков №7 и №8 с реакторами ВВЭР-1200. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Планируется, что после ввода в промышленную эксплуатацию ежегодная выработка каждого энергоблока составит более 8,5 млрд кВТч электроэнергии. Это позволит не только гарантированно обеспечивать жителей северо-западного региона светом и теплом, но и успешно продолжать реализацию крупных региональных инвестиционных проектов.