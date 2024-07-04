По проспектам Новокузнецка протянут троллейбусную линию

В Новокузнецке проведут работы по строительству троллейбусной линии, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию определят по итогам аукциона. Подать заявку на участие можно до 12 июля. Заказчиком работ выступает «Единый центр организации пассажирских перевозок» Новокузнецкого городского округа. С победителем заключается контракт на сумму 374 млн рублей из городского бюджета.

Троллейбусную линию построят от шоссе Бызовское по проспектам Запсибовцев, Авиаторов, Мира и ул. Косыгина, а также возведут тяговую трансформаторную подстанцию в Новоильинском районе. Строительство линии проходит в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». Согласно документации, проведут земляные работы, инженерную подготовку территории, устройство фундаментов и оснований, работы по обустройству автомобильной дороги, устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия и благоустройство. Троллейбусная линия заработает после 30 ноября 2024 года.