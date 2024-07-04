Предприятие «Росэлектроники» при поддержке ФРП поставило профессиональные средства связи для нужд МЧС

Рязанский радиозавод, входящий в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, поставил цифровые станции стандарта DMR (Digital Mobile Radio) для линейки специальных автомобилей МЧС России. При поддержке ФРП предприятие закупило высокотехнологичное промышленное оборудование, что позволило на 30% повысить производительность труда.

Инвестиции в развитие производства радиостанций составили 55 млн. рублей, из которых 30 млн. рублей предоставил Фонд развития промышленности РФ, а 13 млн. рублей – Государственный Фонд развития промышленности Рязанской области.

С использованием заемных средств Рязанский радиозавод приобрел высокотехнологичное оборудование для оснащения участков по производству радиостанций стандарта DMR, созданных инженерами Концерна «Созвездие» (также входит в «Росэлектронику»).

DMR радиостанции успешно поставляются в интересах МЧС России и как отдельные устройства, и в составе специальных автомобилей, разработанных и производимых Рязанским радиозаводом для спасателей, - мобильного узла связи, мобильного комплекса информирования и оповещения населения, автомобиля оперативного управления. Оборудование позволяет оперативно организовать надежную и стабильную связь в полевых условиях, в том числе во время чрезвычайных ситуаций.

«За счет займа от федерального и регионального ФРП мы приобрели современное оборудование и за время реализации проекта удалось повысить производительность труда на 33%. Цифровые радиостанции стандарта DMR разработаны с учетом российской специфики использования профессиональных средств радиосвязи - учтены климатические условия эксплуатации и необходимость использования расширенной зоны покрытия», – рассказал генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов.

Среди возможных потребителей радиостанций – гражданские и силовые ведомства (министерство здравоохранения, МЧС, МВД), энергосбытовые и транспортные компании, предприятия нефтегазового сектора, службы инкассации и охраны.

DMR радиостанции, произведенные на Рязанском радиозаводе, включены в Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения.