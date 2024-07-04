Росэнергоатом: на российских атомных станциях стартовали работы по утилизации отработавшего крупногабаритного оборудования

Начало было положено уникальной технической операцией на Балаковской АЭС.

На Балаковской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») впервые провели уникальную техническую операцию, положившую начало процессу утилизации отработавшего крупногабаритного оборудования на АЭС России.

Участниками пилотного проекта Росатома по транспортировке и утилизации отработавших парогенераторов типа ПГВ-1000 М стали сама станция, ФГУП «РАДОН», ООО «ОКБ «Спецтяжпроект» и Балаковский филиал АО «Атомэнергоремонт» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Для реализации инновационного проекта был разработан комплекс конструкторских программ и решений по извлечению сверхгабаритного металлического оборудования, подготовлен пакет организационной документации по его оснастке и транспортированию, переработке и утилизации. Также в ходе проекта в г. Балаково было выполнено углубление дна Волги, укрепление причала, с которого будут транспортироваться на барже парогенераторы.

Отработанные парогенераторы Балаковской АЭС (вес каждого – 322 тонны) более 30 лет находились в специальном хранилище. Сразу после демонтажа с энергоблока они прошли химическую отмывку внутри и дезактивацию снаружи. В коллекторы первого контура была засыпана свинцовая дробь – биологическая защита. Все коллекторы были заглушены и заварены, после чего на парогенераторы нанесли защитное лакокрасочное покрытие.

«Каждый парогенератор, который мы извлекли из хранилища, прошел тщательное радиационное обследование и герметизацию. Оборудование абсолютно безопасно, его можно перевозить в неупакованном виде автомобильным и водным транспортом, – подчеркнул заместитель главного инженера Балаковской АЭС по радиационной защите Дмитрий Изотов. – Подготовка к данной операции велась с 2021 года».

«Чтобы освободить путь для извлечения парогенераторов из ячеек, где они длительное время стояли, демонтировали стену хранилища. Затем извлеченное оборудование ставили на рельсы и по ним доставляли на площадку тяжеловесного оборудования Балаковской АЭС. С помощью портальной системы SBL каждый парогенератор был перемещен на четырнадцатиосную платформу с пневматической подвеской для транспортировки на причал Волги», – отметил заместитель начальника цеха по ремонту реакторного оборудования «Балаковоатомэнергоремонта» Евгений Порядченко.

В рамках проекта планируется отправить на утилизацию еще три парогенератора ПГВ-1000 М Балаковской АЭС, выведенных из эксплуатации. Значительную часть металла после переработки планируется повторно использовать в промышленном производстве.

Данная новация, отвечающая современным требованиям экологической безопасности, станет новой компетенцией Госкорпорации «Росатом» и позволит расширить направления бизнеса.

*Парогенератор – одна из ключевых частей реакторной установки. Производит пар, подающийся на турбогенератор, который в свою очередь преобразует энергию пара в электроэнергию. Объем крупногабаритного оборудования – 140 кубометров, толщина стенок парогенератора составляет от 12 до 14 см.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй - в 1987, третий - в 1988 и четвертый - в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом. Инновационные технологии госкорпорации основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке.