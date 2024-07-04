Специалисты «Россети Московский регион» провели работы по повышению надежности электроснабжения потребителей в г.о. Чехов без снятия напряжения

Специалисты «Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию после реконструкции кабельно-воздушную линию (КВЛ) 6 кВ протяженностью 1,7 км, обеспечивающую электроснабжение д. Чепелево. Работы по подключению последнего, 500-метрового участка линии электропередачи, велись без снятия напряжения, т.е. без отключения потребителей от электроснабжения.

Для выполнения данного вида работ был применен, как метод работ «на расстоянии», так и новый способ - «в изоляции». При этом были использованы такие современные электрозащитные средства, как изолирующие перчатки, накладки, зажимы, а также гидроподъемник с изолированным звеном.

Компания «Россети Московский регион» первой в Группе компаний «Россети» освоила и внедрила этот инновационный метод работ. До этого работы под напряжением выполнялись методом «на расстоянии». В настоящее время специалисты компании осваивают данную технологию производства работ, проходя специальное обучение и обмениваясь практическим опытом.

В целом, в ходе реконструкции данной КВЛ 6 кВ заменено 30 деревянных опор на железобетонные и неизолированный провод на самонесущий изолированный, обладающий улучшенными техническими характеристиками. Благодаря проведенным работам повышены качество и надежность электроснабжения д. Чепелево, где проживает более тысячи человек.