В Москве построят офисный центр за 16 млрд рублей

Девелопер коммерческой и жилой недвижимости Stone вложит около 16 млрд рублей в строительство офисного центра площадью более 80 тыс. кв. м в районе Лефортово в Москве. Об этом журналистам сообщила заместитель генерального директора Stone Виктория Васильева.

"Офисный центр общей площадью более 80 тыс. кв. м появится у метро "Римская" в районе Лефортово. Инвестиции в развитие площадки составят порядка 16 млрд рублей", - сказала она.

Две офисные башни (18 и 23 этажа) в индустриальной эстетике, объединенные двухуровневым стилобатом, будут расположены по адресу: улица Золоторожский Вал, 11а/1. На прилегающей территории предусмотрено создание зеленых зон и мест для отдыха. Строительство объекта планируется начать весной 2025 года.

Офисный центр позволит создать в Лефортове около 6,5 тыс. рабочих мест, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.