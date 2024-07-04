В Тюменской области стартовал второй этап комплексной реконструкции распределительных сетей

Компания «Россети Тюмень» приступила ко второму этапу модернизации энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в столичном районе Тюменской области. В июле энергетики реконструируют 4 воздушных линии классом напряжения 10 кВ, которые являются элементами «опорной» сети. Работы пройдут в Андреевском, Ембаевском, Каменском, Московском, Новотарманском, Переваловском и Чикчинском муниципальных образованиях.

В июле на участках ЛЭП общей протяженностью 27 км специалисты заменят устаревший неизолированный провод на современный СИП, который отличается повышенной износостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Для выполнения работ энергетики задействуют 11 бригад в составе 62 человек ремонтного и оперативного персонала и 44 единицы техники.

По словам Директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семена Тегенцева, повышенные требования к скорости модернизации электросетевого комплекса обусловлены постоянным ростом энергопотребления. Особенно остро это ощущается в густонаселенной тюменской агломерации, для которой наиболее актуален вопрос системного повышения надежности электроснабжения жителей.

«Департамент ЖКХ и территориальные сетевые организации в конце 2023 года сформировали план первоочередных технических мероприятий, утвержденный Губернатором Тюменской области Александром Викторовичем Моором. Мы осуществляем регулярный мониторинг выполнения зафиксированных задач. Уже в этом году «Россети Тюмень» выполнят беспрецедентный в истории региона объем работ по увеличению трансформаторной мощности и пропускной способности ЛЭП. К началу отопительного сезона энергетики намерены обновить более 100 трансформаторных подстанций и смонтировать 105 км современного провода СИП», – рассказал Семен Тегенцев.

Для безопасности работников при проведении технических мероприятий в электроустановках энергетики будут вводить режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте «Россети Тюмень» в социальной сети ВКонтакте. Дополнительные консультации жители могу получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.