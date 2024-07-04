Холдинг РУСЭЛ презентовал свои возможности для «Газпром нефти»

Чебоксарский электроаппаратный завод (входит в холдинг РУСЭЛ) посетили руководители по энергетике организаций «Газпром нефти». В рамках визита они ознакомилась с производством, оценили потенциал предприятия. Был проведен круглый стол, где обсуждались возможности холдинга по обеспечению надежного электроснабжения энергообъектов.

В числе оборудования, которое может быть задействовано на предприятиях «Газпром нефти» — цифровое оборудование для электропривода и энергосбережения, коммутационная аппаратура 0,4, 6-10, 35 кВ на современной элементной базе, комплектные трансформаторные подстанции, способные функционировать в суровых климатических условиях.

Референс-визит в Чувашию проходил в рамках программы переподготовки «Управление и планирование деятельности производственных объектов электроэнергетики в компании». Организаторы: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Корпоративный университет «Газпром нефть» и Ассоциация «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики».

«Газпром нефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды ее деятельности: разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Компания входит в тройку российских лидеров по объемам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности.

РУСЭЛ — электротехническая холдинговая компания, поставщик продукции с полным сопровождением: от формирования технических решений до поставки и запуска оборудования в эксплуатацию с гарантийным и постгарантийным обслуживанием.