Жители микрорайона Песочный в Истре обеспечены новой линией электропередачи

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» построили в мкр. Песочный г. о. Истра воздушную линию электропередачи ВЛ-0,4 кВ, чтобы обеспечить электроснабжение нескольких домовладений микрорайона, а также в перспективе подключить к ЛЭП новых потребителей.

Работы были выполнены в июне текущего года. Общая протяженность линии составила 200 метров, на ней энергетики смонтировали самонесущий изолированный провод. Также было установлено восемь опор ЛЭП. Мероприятия произведены по договорам технологического присоединения частных домов к сетям компании.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.