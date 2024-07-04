Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в открытии Выставки «Конструкторы науки» к 300-летию РАН в Москве

04 июл. 2024, 17:30:19
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
РНК СИГРЭ
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В торжественном открытии приняли участие президент РАН академик Геннадий Красников, вице-президент РАН академик Владислав Панченко, замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Пышный, руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» Дмитрий Воденников и другие.

«Эта выставка — отражение очень важного взаимоотношения архитектуры и науки. Наши выдающиеся учёные в области архитектуры и строительства пытались найти гармонию с наукой, создать те условия, которые способствовали бы эффективному труду наших исследователей. Здесь мы видим академгородки, научные городки, сотни различных проектов по научно-исследовательским институтам и, конечно, целую историю по знаменитому зданию Президиума РАН», — обратился президент РАН академик Геннадий Красников к гостям мероприятия.

В экспозицию вошли больше 250 работ из фондов Музея архитектуры, 22 музеев, архивов и коллекций наследников архитекторов. Впервые экспонируются архитектурные чертежи из технического архива ГИПРОНИИ — организации, занимавшейся проектированием научных зданий в 1950-е – 1990-е годы. Центральный зал выставки посвящён истории главного здания Академии наук, где впервые показаны проекты здания Президиума РАН на Ленинском проспекте, подаренные Музею одним из авторов.

Для широкой общественности выставка открылась 21 июня и будет работать до 15 сентября 2024 года.

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