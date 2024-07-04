Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ D1

04 июл. 2024, 18:00:09
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

D1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG D1.82_Additive manufacturing-3D printing in service of the electrical power industry.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC D1 Chairperson: Simon SUTTON, ssutton@doble.com

SC D1 Secretary: Gordon WILSON, Gordon.wilson@nationalgrid.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

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