«Россети Кубань» отремонтировали более 170 км ЛЭП в ленинградском энергорайоне

С начала 2024 года в Ленинградском филиале компании «Россети Кубань» энергетики выполнили капитальный ремонт 172 км высоковольтных и распределительных линий электропередачи (ЛЭП) разного уровня напряжения. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение населенных пунктов Ленинградского, Ейского, Староминского, Кущевского и Щербиновского районов Краснодарского края.

На ЛЭП специалисты заменили более 6,3 тыс. изоляторов, около 51 км провода, 225 опор, расчистили от древесно-кустарниковой растительности охранные зоны линий электропередачи на площади более 80 га.

Всего в рамках ремонтной программы на территории ответственности Ленинградских электрических сетей в текущем году запланирован ремонт 79 линий электропередачи общей протяженностью порядка 300 км. Комплекс технических мероприятий направлен на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса и обеспечение качественного электроснабжения потребителей в период прохождения летних и осенне-зимних пиков нагрузок на энергосистему.

В зоне эксплуатационной ответственности Ленинградских электрических сетей более 1,5 тыс. км линий электропередачи 35-110 кВ, более 9,5 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-6-10 кВ.