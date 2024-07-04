«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией научно-исследовательский институт в Санкт-Петербурге

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили почти 2 МВт дополнительной мощности научно-исследовательскому институту морской теплотехники в Ломоносовском районе Санкт-Петербурга.

Источник электроснабжения объекта – подстанция 35 кВ «Гидроприбор».

Общий объем присоединенной мощности составил почти 3,5 МВт. Электроснабжение объекта осуществляется по сетям 6 кВ. В рамках проведенных технических мероприятий энергетики компании смонтировали интеллектуальную систему учета электроэнергии.

НИИ занимается разработкой и проведением испытаний торпедных систем: энергосиловых установок с открытым, замкнутым и комбинированным рабочими циклами, которые базируются на газотурбинных и поршневых двигателях, а также автоматизированных малогабаритных котельных установок для производственно-технологических целей.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».