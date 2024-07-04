«Россети Московский регион» повысят надежность электроснабжения 290 СНТ в Новой Москве

Филиал «Россети Московский регион» – «Новая Москва» в текущем году расчистит 230 га просек воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4-220 кВ в ТиНАО. Данные мероприятия позволят дополнительно повысить надежность и качество электроснабжения более 290 садовых некоммерческих товариществ ТиНАО.

В ходе работ специалисты удаляют сухостойные и угрожающие падениям деревья, кустарники и мелколесье, осуществляют утилизацию порубочных остатков и их вывоз. Расчистка просек проводится в строгом соответствии с природоохранным законодательством, с использованием специализированной техники и соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Расчистка трасс обеспечит защиту линий электропередачи от возможных падений деревьев и крупных веток, обезопасит работу линий в пожароопасный период. Кроме того, расчистка просек имеет большое значение для доступа к обслуживанию и ремонту ЛЭП, что также способствует обеспечению надежного снабжения потребителей электроэнергией.