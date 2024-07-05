Дмитрий Вольвач: в Южной Осетии к концу года откроется 3 новых производства с инвестициями более 2 млрд руб

05 июл. 2024, 18:00:04
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Источник:
Минэкономразвития России

Представители Минэкономразвития России и профильных федеральных ведомств посетили Южную Осетию с трёхдневным рабочим визитом. Делегацию возглавил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

Российская делегация ознакомилась с ходом выполнения работ на объектах, которые строятся и реконструируются в Южной Осетии в рамках реализации совместных инвестиционных программ в сфере социально-экономического развития республики на 2023-2025 годы.

«Важным событием для развития экономики республики в ближайшее время станет запуск трёх новых проектов с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, — отметил Дмитрий Вольвач. — Это проект по созданию в Южной Осетии производства базальтового волокна, проект по переработке природного камня и запуск завода по переработке плодовоовощной продукции. Реализация данных проектов позволит создать порядка 400 рабочих мест и обеспечит дополнительные налоговые платежи в республиканский бюджет».

Уникальность каждого из трёх проектов, по его словам, заключается в наличии собственной ресурсной базы в непосредственной близости от производства, что позволит снизить себестоимость продукции, обеспечит потребность республики в соответствующей продукции и повысит её конкурентоспособность как на внутреннем, так и на российском рынке.

Состоялась рабочая встреча Дмитрия Вольвача с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, а также ряд совещаний по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией с участием председателя правительства Южной Осетии Константина Джуссоева. Были рассмотрены вопросы завершения перехода республики на таможенное законодательство ЕАЭС, оснащение Таможенного комитета республики необходимыми информационно-техническим средствами.

«Приятно отметить конструктивное сотрудничество между нашими странами, — отметил Дмитрий Вольвач. — Товарооборот России с Южной Осетией в первом квартале 2024 года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 25 млн долл. При этом экспорт товаров из России наращивает динамику и на данный момент составляет уже около 18,5 млн долл.».

Также стороны уделили особое внимание реализации инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии в 2024 году, «дорожной карте» по оптимизации энергообеспечения в республике, мероприятиям государственной поддержки отраслей экономики, а также вопросам инвентаризации бюджетной сети и подготовке взвешенных предложений по оптимизации существующей нагрузки.

В ходе выездных осмотров российская делегация убедилась в плановом строительстве и реконструкции объектов инвестиционной программы. Речь идет о восстановлении водозаборных сооружений и аварийных участков линейной части магистрального водовода Эдис-Цхинвал, строительстве водовода Цхинвал-Хетагурово, строительстве 18-квартирного жилого дома в поселке Знаур, строительстве 75-квартирного жилого дома и реконструкции школы № 2 в г. Цхинвал, внедрение автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии в Южной Осетии.

В мероприятиях рабочей поездки приняли участие члены российско-югоосетинской межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, а также представители федеральных органов исполнительной власти, компетентные в вопросах российско-югоосетинского сотрудничества, — эксперты Минэкономразвития, Минэнерго, Минздрава и Минпросвещения России. Югоосетинскую делегацию возглавили председатель Правительства Константин Джуссоев, министр финансов Дзамболат Тадтаев, министр экономики Сармат Котаев, а также руководители профильных органов республики.

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