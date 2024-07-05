Энергетики Подмосковья модернизируют электросетевые объекты по программе консолидации сетей

По поручению Губернатора региона Андрея Воробьева Министерство энергетики Московской области проводит масштабную работу по приему на баланс бесхозяйного электросетевого имущества. Работа ведется уже достаточно длительное время - с 2013 года.

Как отмечал Вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, с тех пор в рамках реализации программы удалось добиться значительных положительных результатов.

«На территории Подмосковья насчитывается 11 710 СНТ, за время реализации программы консолидации электросетей территориальные сетевые организации приняли на баланс имущество 6 292 СНТ (54%). Что касается консолидации бесхозяйных электросетей, то к 2024 году из 11 587 выявленных 11 340 приняты на баланс ТСО», - сказал он.

В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» в конце июня 2024 года обновили систему учета электроэнергии в СНТ «Маяк» Талдомского г. о. Работы были выполнены в рамках модернизации электросетевых объектов, принятых на баланс компании по программе консолидации сетей. Электросетевое хозяйство садового товарищества, распложенного в районе д. Бельское, было передано компании в 2023 году.

Энергетики выполнили хозяйственным способом строительно-монтажные и пуско-наладочные работы автоматизированной системы учета электроэнергии в СНТ «Маяк». Всего установлено 80 приборов учета. Данные мероприятия необходимы для обеспечения надежности электроснабжения потребителей дачных объединений и повышения качества электроэнергии.

«Мособлэнерго» в рамках модернизации сетей консолидированных СНТ не только устанавливает современное оборудование, но и осуществляет мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов с учетом перспективы развития электрических сетей в данной местности.

В целях исполнения поручений Правительства Московской области «Мособлэнерго» продолжает работу по консолидации электросетей СНТ, расположенных в зонах обслуживания компании и имеющих непосредственное технологическое присоединение к сетям. «Мособлэнерго» обслуживает электросетевые объекты СНТ на территории 51 муниципального образования Московской области.