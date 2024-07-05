Генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор провел рабочую встречу по реинжинирингу бизнес-процесса технологического присоединения на территории Екатеринбурга

3 часа назад
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Время чтения ≈ 9 минут
Источник:
Россети Урал
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В «Россети Урал»-«Екатеринбург» прошло совещание, посвященное работе екатеринбургских энергетиков по улучшению инвестиционного климата в столице Урала и ключевым вопросам исполнения обязательств по технологическому присоединению различных категорий заявителей, а также вопросам перспективного развития электросетевого комплекса мегаполиса.

Особое внимание Глава электросетевой компании Александр Пятигор уделил выполнению дорожной карты по упрощению процедуры технологического присоединения клиентов к сетям дочернего общества.

В январе этого года в компании принято решение произвести дальнейшую трансформацию бизнес-процесса технологического присоединения в Екатеринбурге. Так, в «Россети Урал»-«Екатеринбург» идет активная работа над совершенствованием и обновлением автоматизированных систем, которые позволяют еще тщательнее контролировать все этапы прохождения заявки, выдачу технических условий, оферт и исполнение договорных обязательств. Кроме того, определено, что согласование, а в дальнейшем и выдача технических условий для заявителей свыше 670 кВт, а речь идет, в основном о заявках от бизнес-сообщества, будет проходить на уровне исполнительного аппарата «Россети Урал». Данные решения будут оцениваться с точки зрения вопросов надежности электроснабжения, перспективного развития сети, экономической обоснованности. Также будет усилен блок взаимодействия с представителями бизнеса. Напомним, что расчет платы осуществляется исходя из мероприятий, указанных в технических условиях в соответствии с тарифными ставками, утверждаемыми Региональной энергетической комиссией Свердловской области, и с учетом предусмотренных законодательством льгот.

Большой блок вопросов рабочей встречи был посвящен и прошедшим изменениям в федеральном законодательстве. Принято Постановление Правительства РФ от 06.05.24 № 594. Оно призывает специалистов электросетевой компании более пристально и взвешенно рассматривать технические решения при присоединении новых клиентов, учитывать помимо вопросов надежности электроснабжения и перспективы развития роста нагрузок. Требуется находить баланс между экономическими интересами бизнеса, собственной финансовой устойчивостью, так как от этого зависят программы модернизации сетевого комплекса, эксплуатации и ремонтов существующего оборудования и качество электроснабжения существующих потребителей.

Особое внимание было уделено и существующим проблемам. Речь шла о вопросах предоставления земельных участков под размещение электросетевых объектов в Екатеринбурге, предназначенных для технологического присоединения. Особенно остро в ряде моментов возникает данный вопрос в условиях плотной застройки мегаполиса, который осложняется существующему границами ряда объектов культурного наследия. Еще один острый вопрос – длительные сроки получения разрешительной документации. Требуется развитие межведомственного информационного взаимодействия для согласования проектной документации через единый портал технологического присоединения Свердловской области. Данный ресурс позволяет сократить сроки прохождения всего документооборота, а также повышает эффективность межотраслевого взаимодействия между всеми инфраструктурными организациями как Екатеринбурга, так и всего региона.

По итогу совещания Генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор поставил задачу усилить работу в части всех этапов прохождения процедуры технологического присоединения для дальнейшей работы по повышению инвестиционного климата Екатеринбурга. 

Напомним, что по итогам 2023 года в компании средний срок подключения малого и среднего бизнеса в Свердловской области фактически составляет 46 рабочих дней, в Екатеринбурге - на территории эксплуатационной ответственности «Россети Урал»-«Екатеринбург» – 35 дней. Количество шагов для выполнения технологического присоединения находится на уровне всего 3 этапов. Процедура максимально упрощена, действуют интерактивные каналы подачи заявки на технологическое присоединение и высокий уровень клиентского сервиса.

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