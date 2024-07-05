Инженеры МФТИ создали пожаробезопасную батарею для электровелосипедов

05 июл. 2024, 16:30:15
349
Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
МФТИ
Авторы и источники / Правообладателям

В МФТИ разработали пожаробезопасную литий-ионную батарею для велосипедов и самокатов на электрическом приводе, мощность которой позволяет проехать 60 километров при стандартном движении по городским магистралям. В случае максимальной нагрузки на транспорт (езда по грунту, в гололед и т. д.) запаса хода хватит на 45–50 километров пути. Разработка полностью импортонезависима, а также отвечает всем мировым сертификационным требованиям безопасности. 

По данным агентства «Трушеринг», в 2023 году более 48 млн россиян брали в аренду электровелосипеды и самокаты, что на 41,8% больше, чем годом ранее. Растет спрос на средства микромобильности и со стороны бизнеса, который массово пересаживает службы доставки на электротранспорт. Так, согласно исследованию консалтинговой компании Kept, в 2022 году только в Москве на самокатах и велосипедах  было доставлено заказов на 260 млрд рублей. По прогнозам аналитиков, к 2025 году этот показатель может достичь 500 млрд рублей.

При этом, по словам заместителя директора Института электродвижения МФТИ по научной работе Даниила Иткиса, сейчас обязательной сертификации подобные источники питания не подлежат.  

«На сегодняшний день никто всерьез не проверяет литий-ионные батареи в отношении безопасности. Да, у нас есть соответствующий технический комитет в Росстандарте, но там могут лишь разрабатывать свои или адаптировать иностранные стандарты, а следовать им или нет, производитель решает сам; сертификация аккумуляторных батарей добровольная. Это привело к тому, что рынок заполнили источники питания низкого качества сборки, и, как следствие, они часто горят. При разработке аккумуляторных батарей для электровелосипедов мы брали за основу стандарты качества Международной электротехнической комиссии (International Electrotechnical Commission), а также Международной организации стандартизации (International Organization for Standardization). Литий-ионные аккумуляторы МФТИ соответствуют всем техническим требованиям, а также международным нормам пожарной безопасности», —  уточняет Даниил Иткис.  

Разработанная литий-ионная аккумуляторная батарея для электробайков весит почти 6 килограммов. Емкость источника питания составляет 13 ампер-часов, а напряжение питания — 60 В. За конструктивную составляющую проекта отвечали сотрудники Института электродвижения МФТИ. По планам разработчиков, запуск в серийное производство будет произведен на опытно-промышленном заводе компании АО «Металион» — индустриального партнера университета.

По словам Даниила Иткиса, интерес к проекту уже проявил крупный бизнес. 

«У нас есть заказчик (находимся на этапе переговоров) это один из крупнейших поставщиков аккумуляторных батарей для служб доставки. Также эта компания занимается сервисным обслуживанием (ремонтом и заменой) мобильных источников питания. Сейчас на большинстве самокатов и велосипедов установлены батареи, произведенные в Китае. Они часто ломаются, многие из них недолго держат заряд, а также неустойчивы к воздействию внешних факторов. Заказчик готов сделать выбор в пользу литий-ионных аккумуляторов, разработанных в Институте электродвижения МФТИ, потому что они адаптированы к работе в российском климате, имеют высокие параметры по пожарной безопасности, а также их не надо закупать за рубежом. Последнее в условиях санкционного давления является нашим важным преимуществом», —  заключил Даниил Иткис.  

Как отмечают инженеры Института электродвижения МФТИ, при запуске в серийное производство стоимость аккумуляторов будет варьироваться от 150 до 200 долларов, что сопоставимо с ценой на аналогичные источники энергии азиатского производства. 

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться
ОДК представит разработки для беспилотной авиации и энергетики на международной выставке
05 июл. 2024, 12:45:14
Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех продемонстрирует полноразмерный демонстратор гибридной силовой установки и обновленный макет первой отечественной промышленной газовой турбины большой мощности ГТД-110М на международной промышленной выставке «Иннопром-2024». Разработки ОДК будут использоваться в отечественной беспилотной авиации и при строительстве объе...
Ультрабыстрые зарядные станции Ростеха будут заряжать городские электробусы на юге Москвы
05 июл. 2024, 11:45:07
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) установит современные ультрабыстрые зарядные станции (УБЗС) «ФОРА» на юге Москвы. УБЗС этого типа будут использоваться в столице впервые и появятся на транспортном узле у станции метро «Варшавская». «ФОРА» обеспечит бесперебойную работу городского транспорта на городских марш...
Предприятие «Росэлектроники» при поддержке ФРП поставило профессиональные средства связи для нужд МЧС
04 июл. 2024, 13:45:28
Рязанский радиозавод, входящий в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, поставил цифровые станции стандарта DMR (Digital Mobile Radio) для линейки специальных автомобилей МЧС России. При поддержке ФРП предприятие закупило высокотехнологичное промышленное оборудование, что позволило на 30% повысить производительность труда. Инвестиции в развитие производства радиостанций сост...
Ростех представит на «Иннопроме» передовые разработки в сфере двигателестроения
04 июл. 2024, 10:30:17
Госкорпорация Ростех на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге представит около пятидесяти передовых разработок. Ключевыми объектами станут полноразмерный демонстратор гибридной силовой установки (ГСУ) и макет первой отечественной промышленной газовой турбины большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации.  В ед...
АО «Транснефть-Верхняя Волга» запустило импортозамещающее производство деталей для тяговых двигателей
03 июл. 2024, 13:45:06
Филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга» - Великолукский завод «Транснефтемаш» - запустил импортозамещающее производство комплектующих для асинхронных тяговых электродвигателей. В течение 2024 года завод изготовит более 110 наименований деталей, в том числе внутренние и наружные вентиляторы охлаждения, а также их механически обработанные корпуса и кожухи. Детали предназначен...
В Татнефтехиминвесте представили импортозамещающие проекты
01 июл. 2024, 09:15:22
На заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» (Казань) 28 июня были сделаны презентации актуальных разработок.  Об основных направлениях работы Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН рассказал член-корреспондент Российской академии наук, директор ФТИ Сергей Иванов. Так, в институте разрабатывают технологии получения волокон сверхвысокомолекул...
Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создают технологические кооперации, способствующие импортозамещению
28 июн. 2024, 16:30:00
Сегодня в ОЭЗ «Технополис Москва» локализовано свыше 200 высокотехнологичных производств, которые выпускают инновационные разработки для микроэлектроники, машиностроения, медицины и других перспективных отраслей промышленности.  Размещение на одной площадке позволяет предприятиям в кооперации реализовывать современные проекты, которые сводят к минимуму логистические издержки и сущ...
«Росэлектроника» создала комплектующие для турбин электростанций взамен импортным
27 июн. 2024, 14:45:02
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал опытные образцы комплектующих для турбогенераторов электростанций – щеток электрических машин. Применение новых изделий позволит отказаться от приобретения иностранных компонентов и повысит эффективность работы генерирующего оборудования. Щетками электрических машин называют скользящие электрические контакты, проводящие...
В МЭИ разработали комплекс для 3D печати деталей из сплавов сложной формы и химического состава
27 июн. 2024, 12:45:11
В НИУ «МЭИ» разработали электронно-лучевой комплекс для аддитивной 3D печати из металлов и сплавов сложной формы и химического состава. Основным компонентом нового комплекса является электронно-лучевая пушка, в работе которой участвует ряд электрических систем. Сущность технологического процесса состоит в нагреве обрабатываемого материала с помощью сфокусированного по...
«Росэлектроника» впервые представила видеосистемы для водолазов и подводных беспилотников
20 июн. 2024, 13:59:31
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые показал обновленный комплекс фото- и видеосъемки для подводных аппаратов на Международном военно-морском салоне «Флот-2024». Оборудование обеспечивает изображение высокой четкости на глубине до 6000 м с углом обзора камеры до 52 градусов. Первые образцы видеосистем уже проходят испытания.       В состав...
Ростех запатентовал 3D-печать деталей с помощью электронного луча
20 июн. 2024, 12:30:05
Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс», находящийся под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, испытал и запатентовал новую технологию создания металлических деталей путем электронно-лучевой сварки. Она позволяет создавать сложные детали высокой прочности, которые превосходят по надежности изделия, изготовленные традиционным способом.&...
КУЗОЦМ развивает испытательный аналитический центр
19 июн. 2024, 17:15:11
КУЗОЦМ продолжает техническое переоснащение участка механических испытаний производственной лаборатории по контролю физико-механических свойств и металлографии ИАЦ (испытательного аналитического центра). Для производственной лаборатории по контролю физико-механических свойств и металлографии ИАЦ приобретена и установлена современная универсальная испытательная машина для проведения испытаний на...
Ростех создал уникальные супернадежные сплавы для морских двигателей будущего
19 июн. 2024, 12:15:19
Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) разработали два новых коррозионностойких жаропрочных сплава для производства лопаток морских газотурбинных двигателей. Уникальные материалы позволят создать более мощные и износостойкие силовые агрегаты для флота, заявил представитель компании-разработчика в ходе Международного морского салона «Флот-202...
«Росэлектроника» представит новейшую аппаратуру связи для флота на МВМС-2024
18 июн. 2024, 17:15:11
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех продемонстрирует новейшее оборудование для флота на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» в Кронштадте. На выставке будут представлены системы радиомониторинга, способные обнаруживать противника за пределами радиогоризонта; решения для цифровизации коммуникаций на судах ВМФ; перспективная ЭКБ для радиолокаторов, а такж...
«Росэлектроника» разработала устройство «три в одном» для криптозащиты сетей спецсвязи
18 июн. 2024, 13:00:19
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал аппаратуру для обеспечения криптозащиты сетей спецсвязи. Новое устройство совмещает в себе функции IP-шифратора, межсетевого экрана, маршрутизатора и позволяет работать с информацией высокого класса конфиденциальности.   Устройство М-757А разработано Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом (ПНИЭИ,...
В России восстановили компетенции по разделению РЗМ
18 июн. 2024, 12:30:19
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов (РЗМ) из коллективного концентрата. Как рассказал ТАСС генеральный директор АО "Русредмет" (Ленинградская область) Андрей Нечаев, технология разделения и опытное производство разработаны по заказу горнорудного дивизиона Росатома. "Мы восстановили практические компетенции, утерянные после распада СССР....
Развитие московских станков: разработка новых моделей и активное применение на столичных производствах
18 июн. 2024, 12:15:00
В Москве работают десятки высокотехнологичных станкоинструментальных производств, которые выпускают устройства резки, гравировки, сварки, в том числе на лазерах собственного производства. Компании отвечают на запросы внутреннего и внешнего рынков – наращивают объемы производства и разрабатывают инновационные решения. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инв...
Ростех создает Центральное конструкторское бюро по станкостроению
18 июн. 2024, 09:30:00
Холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех создает Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) по станкостроению. В его состав войдут 130 специалистов со всех предприятий холдинга, которые будут работать над созданием новых образцов станочного оборудования для российской промышленности.  Сейчас в разработке ЦКБ находятся токарный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) для автомоби...
К 2025 году мир ждет перенасыщение аккумуляторами более чем в 5 раз
17 июн. 2024, 14:18:24
Согласно исследованию Bloomberg, переизбыток аккумуляторов произойдет в связи с трендом перехода на электромобили и строительством новых заводов для производства батарей по всему миру.  Электромобили становятся все популярней и за счет этого растет спрос и на литий-ионные аккумуляторы. Однако, согласно прогнозам К 2025 году заводы по производству аккумуляторов по всему миру будут производи...
В Петербурге в сентябре запустят производство новой модели лифта
17 июн. 2024, 13:15:00
Производство новой модели лифта будет запущено на заводе "Метеор лифт" (входит в холдинг S8 Capital) в Петербурге в сентябре 2024 года. Об этом сообщила ТАСС директор по корпоративным коммуникациям и PR Meteor Lift Елена Луговая во время торжественной церемонии выпуска 100-тысячного лифта на предприятии. "В рамках программы импортозамещения компания поставила цель создать полно...