Минэнерго рассказало о программе модернизации в удалённых и изолированных районах Дальневосточного федерального округа

Минэнерго приняло участие в круглом столе на тему: «Модернизация неэффективной дизельной, мазутной, и угольной генерации в удалённых и изолированных районах Крайнего Севера: проблемы и решения» которое прошло в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В Минэнерго отметили, что Дальний Восток эффективно и динамично развивается. Для покрытия возникающего спроса на электроэнергию в регионе проводится планомерная работа по привлечению инвесторов и строительству новых генерирующих мощностей.

Минэнерго отметило, что ранее в 2019 году был реализован план мероприятий утвержденный Правительством Российской Федерации по изменению нормативных правовых актов для привлечения инвестиций в модернизацию дизельной (мазутной, угольной) генерации, а в 2020-2023 годах сооружено и модернизировано 200 МВт объектов в изолированных системах.

Минэнерго напомнило, что ранее Президентом Российской Федерации дано поручение «ВЭБ.РФ» как государственному институту развития проработать источники внебюджетного софинансирования мероприятий по модернизации объектов генерации в удаленных и изолированных районах.

На уровне Правительства утверждена программа модернизации объектов локальной генерации в ДФО, состоящая из двух больших этапов, реализация первого из которых рассчитана до 2028 года. В программу вошло 270 объектов, 80 из которых уже реализуются в рамках первого этапа.

Продолжая говорить о мерах поддержки, в Минэнерго рассказали, что в 2023 году принят закон по внедрению возможности прямых контрактов по принципу «бери или плати» для возможности адресного финансирования проектов строительства генерации за счет заинтересованного потребителя.

Кроме того, в первом чтении Государственной Думой РФ поддержан закон, по распространению ценовой зоны на территории Дальнего Востока.