На Белоярской АЭС модернизируют систему охлаждения газа генераторов энергоблока №3

Одной из наиболее крупных задач будет завершение работ по модернизации системы охлаждения газа генераторов с заменой газоохладительных насосов всех трех турбогенераторов энергоблока №3. Замена проходит впервые с момента запуска в эксплуатацию в 1980 году. Это важная работа, поскольку стабильный отвода тепла, поглощаемого водородом, является неотъемлемым условием работы генераторов.



Также основными мероприятиями, которые будут выполнены для продолжения работы энергоблока в безопасном устойчивом режиме станут: замены чехлов термопар и выемной части одного из главных циркуляционных насосов первого контура, который осуществляет циркуляцию жидкого натрия внутри реактора БН-600.

«На энергоблоке №3, помимо плановых ремонтных работ, выполним перегрузку 121 тепловыделяющей сборки в активную зону реактора. Своевременная профилактика и техобслуживание оборудования позволяют обеспечить надёжную безопасную эксплуатацию на следующий период работы», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.



Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова (г. Заречный Свердловской области) вырабатывает около 16% электроэнергии от общего энергобаланса Свердловской области. На Белоярской АЭС эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира. Белоярская АЭС участвует в решении стратегической задачи атомной отрасли по освоению замкнутого ядерно-топливного цикла, который на сотни лет обеспечит топливом атомную энергетику, позволит повторно использовать отработавшее ядерное топливо и минимизировать радиоактивные отходы.



Россия является одним из лидеров в разработке технологий IV поколения: на Белоярской АЭС начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.