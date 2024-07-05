ОДК представит разработки для беспилотной авиации и энергетики на международной выставке

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех продемонстрирует полноразмерный демонстратор гибридной силовой установки и обновленный макет первой отечественной промышленной газовой турбины большой мощности ГТД-110М на международной промышленной выставке «Иннопром-2024». Разработки ОДК будут использоваться в отечественной беспилотной авиации и при строительстве объектов генерации электроэнергии.



Продукция ОДК станет одними из ключевых экспонатов на едином стенде Госкорпорации Ростех. На международной выставке ОДК впервые покажет полноразмерный четырехметровый демонстратор гибридной силовой установки на базе нового авиадвигателя ВК-650В. Гибридная силовая установка с заложенной мощностью 500 кВт представляет собой единый энергоузел, состоящий из газотурбинного двигателя и электромотора.



Благодаря использованию двух источников энергии установка будет обладать характеристиками, которые делают ее перспективной для применения на отечественных летательных аппаратах. Среди ее преимуществ - уменьшенный расход топлива, экологичность, безопасность полетов, возможность взлета летательных аппаратов с коротких взлетно-посадочных полос и повышенная маневренность.



Гибридная силовая установка ОДК имеет большое значение для развития беспилотной авиации. В перспективе она может использоваться в новейших отечественных летательных аппаратах, например, аэротакси и беспилотниках вертикального взлета.

На международной выставке впервые будет представлен усовершенствованный макет первой отечественной промышленной газовой турбины большой мощности ГТД-110М. Макет более детально показывает работу ГТД-110М, которая предназначена для использования в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне от 110 МВт до 500 МВт, а также при строительстве объектов по производству сжиженного природного газа.

Турбина большой мощности будет применяться для решения энергодефицита в регионах России в составе электростанций. Первый серийный образец ГТД-110М передан для ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае в декабре 2022 года. В следующем году ОДК отгрузит две турбины для Новочеркасской ГРЭС, а в 2026 году поставит еще одну.

ГТД-110М производства рыбинского предприятия ОДК-Сатурн по сравнению с зарубежными аналогами имеет меньшие габариты и массу, что существенно расширяет возможности по доставке газотурбинного двигателя заказчикам. Отличительными особенностями двигателя ГТД-110М также являются высокий коэффициент полезного действия и топливная эффективность.



Ежегодная международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Главная тема выставки в этом году - «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Ее участниками ежегодно становятся ведущие российские и зарубежные компании. Организаторы выставки – Минпромторг России и Правительство Свердловской области