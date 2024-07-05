RusCable Live - Кабель в городе, монтаж муфт, маркировка и места силы. Эфир 05.07.24

Каждый раб должен иметь клеймо. Каждый кабельщик должен получить метку ЦРПТ на каждый метр кабеля. Каждый клейменный должен платить дань своему хозяину. Кто не платит - тот будет наказан. Кто без клейма - того будут клеймить принудительно. Страшно, очень страшно. Еще никогда в истории клеймение не было чем-то хорошим. Ни в гитлеровской Германии, ни в рабовладельческой Англии. Но есть один нюанс....