Ультрабыстрые зарядные станции Ростеха будут заряжать городские электробусы на юге Москвы

3 часа назад
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Время чтения ≈ 9 минут
Источник:
Ростех
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Госкорпорацию Ростех) установит современные ультрабыстрые зарядные станции (УБЗС) «ФОРА» на юге Москвы. УБЗС этого типа будут использоваться в столице впервые и появятся на транспортном узле у станции метро «Варшавская». «ФОРА» обеспечит бесперебойную работу городского транспорта на городских маршрутах. 

Ультрабыстрые зарядные станции «ФОРА» для городского транспорта производит входящий в КРЭТ Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ). Мощность УБЗС — 300 кВт, они антивандальные и могут работать при температуре от – 40°C до +40°C. Срок службы электрозарядных станций составляет не менее 15 лет. Оборудование оснащено системами принудительной вентиляции и пожаротушения, а также блокировкой от несанкционированного доступа. Дополнительно предусмотрена защита от импульсных перенапряжений, грозозащита, контроль изоляции. 

«Развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры является одной из стратегических задач Ростеха. Предприятия Госкорпорации производят и электробусы, и зарядные станции. Сейчас наши специалисты разрабатывают программу создания федеральной сети станций с учетом потребностей владельцев электротранспорта, предусматривающую создание хабов для зарядки электромобилей по всей России. Именно КРЭТ, входящий в контур Ростеха, первым в нашей стране начал производство отечественных УБЗС. Сегодня зарядные станции концерна установлены во многих российских городах, в том числе и в Москве, но наши УБЗС для электробусов в системе городского транспорта столицы появятся впервые. Мы готовы и дальше расширять сотрудничество с городскими властями в этой сфере», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко

КРЭТ серийно производит зарядные станции «ФОРА» с 2014 года, ориентируясь на решение задач, связанных с активным созданием, развитием и расширением зарядной инфраструктуры по всей стране. 

«За последние два года в России в несколько раз выросла востребованность электрозарядных станций, в том числе для общественного транспорта. Развитие сетей экологичного и современного городского транспорта требует надежной инфраструктуры, КРЭТ готов помочь решить эту задачу», — отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.  

На сегодняшний день в России установлено более 250 станций постоянного и переменного тока производства ГРПЗ. В рамках проекта «Разработка и серийное производство электрозарядных станций для электротранспорта» на предприятии проводится реконструкция и техническое перевооружение, внедряется современное оборудование, запускаются новые производственные мощности. 

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ») — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех. Предприятия Концерна выпускают средства радиоэлектронной борьбы, государственного опознавания, бортовое радиоэлектронное и измерительное оборудование, оборудование и системы управления для ТЭК, транспорта и машиностроения, современную медицинскую и бытовую технику. В Концерн входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и серийные заводы. Концерн — участник Нацпроекта «Повышение производительности труда» и входит в Союз машиностроителей России. 

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,9 трлн рублей.

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