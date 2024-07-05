В Хабаровском крае начался ремонт моста через Амур

4 часа назад
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Источник:
Росавтодор
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Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» приступило к работам на искусственном сооружении на подъезде к Комсомольску-на-Амуре, расположенном на 170-м км федеральной трассы А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре.

В настоящее время на объекте протяженностью около 1,5 км ведется разборка слоев мостового полотна, после чего специалисты приступят к ремонту железобетонных плит.

«Мост через реку Амур является единственным связующим звеном, обеспечивающим автомобильное сообщение между Комсомольском-на-Амуре и другими населенными пунктами региона. На период проведения работ движение по нему будет осуществляться по одной полосе проезжей части с помощью светофорного регулирования. В целях безопасности просим водителей быть предельно внимательными во время проезда, соблюдать требования временных дорожных знаков, в том числе установленные нагрузки на ось», – подчеркнул директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

В целом в рамках проекта предстоит отремонтировать пролетные строения и мостовое полотно, заменить ограждения безопасности и уложить новое асфальтобетонное покрытие.

Помимо этого, предусмотрено устройство электроосвещения на проезжей части моста, а также архитектурно-художественной подсветки. Ввести искусственное сооружение в эксплуатацию планируется в 2026 году.

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