Изменение сертификата соответствия ЕАЭС на кабельную продукцию ТМ РЭМЗ 5 июля 2024

В мае 2024 г. на базе одного из дистрибьюторов кабеля и электротехники г. Москвы EL-Комитетом НОПСМ проведены закупка и отбор образцов кабельной продукции торговых марок АМГ-ЭЛЕКТРО, ВЕЛЕСКАБ, ЛИДЕР КАБЕЛЬ и кабельного завода ПЕРЕСВЕТ. В мероприятиях по закупке и отборам принял участие и обозреватель RusCable.Ru Сергей Кузьминов, материал которого по этой теме вызвал большой интерес у профессионал...