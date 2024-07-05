Изменение сертификата соответствия ЕАЭС на кабельную продукцию ТМ РЭМЗ 5 июля 2024
05 июл. 2024, 16:45:05
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В связи с расширением линейки кабельной продукции ТМ РЭМЗ, компания TDM ELECTRIC получила новый сертификат соответствия.
Новый сертификат соответствия ЕАЭС № 417/043.RU.02.02892 заменяет предыдущий сертификат № ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.23065/21 и будет актуален до мая 2029 года.
Важно отметить, что эти изменения в разрешительной документации никак не связаны с качеством продукции. С 2021 года также действуют 4 европейских декларации соответствия на продукцию ТМ РЭМЗ, что подтверждает ее высокие стандарты.
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