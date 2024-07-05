Мэрия Новокузнецка объявила торги на строительство троллейбусной линии за 374 млн руб

Мэрия Новокузнецка объявила аукцион на строительство троллейбусной линии и тяговой подстанции для неё, сообщается в материалах на портале госзаупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 374 млн рублей. Протяжённость линии - 5,5 км. Согласно условиям торгов, её нужно построить в Новоильинском районе города (находится на удалении). Работы необходимо выполнить к декабрю 2024 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 июля, итоги аукциона планируется подвести 16 июля.