Мост через Волгу на М-11 «Нева» успешно прошел приемочные испытания

Самое масштабное сооружение Северного обхода Твери на М-11 «Нева» - мост через реку Волгу - успешно прошло проверку соответствия требованиям по безопасности и фактической несущей способности конструкций. Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию.



Для проведения проверки специалистами была разработана комплексная программа, состоящая из двух этапов: испытание русловой части сооружения и испытание пролетных строений пойменной части моста. Каждый этап, в свою очередь, состоял из статической и динамической частей.



Статическая часть испытаний заключалась в том, что заранее рассчитанную нагрузку – 12 автосамосвалов массой по 25 тонн каждый – устанавливали в различные положения на проезжей части моста и сравнивали полученные параметры напряженно-деформированного состояния сооружения с расчетными значениями.



В рамках динамических испытаний груженый автосамосвал проехал по мосту с разными скоростями и в разных режимах – беспрепятственно, с торможением, с прыжком через порожек, моделируя разные типы и направления нагрузки.



Работы по строительству объекта стартовали летом 2022 года. Длина моста через Волгу – 738 метров, а ширина – чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры.