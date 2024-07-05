«Россети Кубань» готовят к пиковым нагрузкам подстанцию «Черниговская» в Апшеронском районе

В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики приступили к ремонту оборудования подстанции 35 кВ «Черниговская» в Апшеронском районе Краснодарского края. Энергообъект обеспечивает электроэнергией социально значимые объекты и население двух предгорных сельских округов – Отдаленного и Черниговского – с общей численностью жителей свыше 3,6 тысячи человек.

Энергетики выполнят ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования: трансформаторов, выключателей, разъединителей, распределительных устройств, проведут противопожарные мероприятия, обновят металлические конструкции и диспетчерские наименования.

С начала текущего года специалисты «Россети Кубань» подготовили к пиковым нагрузкам летнего и осенне-зимнего периода 36 высоковольтных подстанций в рамках ремонтной программы энергокомпании. Реализованные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей.

Адыгейские электрические сети обеспечивают подачу электроэнергии в населенные пункты Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, а также Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского и Шовгеновского районов Республики Адыгея. В зоне эксплуатационной ответственности предприятия 60 подстанций 35-110 кВ, более 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.