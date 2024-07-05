«Россети Ленэнерго» обеспечили дополнительной электроэнергией предприятие по разработке и производству вакцин

«Россети Ленэнерго» выделили почти 1,8 МВт дополнительной мощности Санкт-Петербургскому научно-исследовательскому институту вакцин и сывороток (СПбНИИВС) в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Красное село».

Общий объем присоединенной мощности превысил 3,7 МВт. Электроснабжение объекта осуществляется по сетям 0,4 кВ по второй категории надежности. В рамках выполненных работ энергетики построили две блочные комплектные трансформаторные подстанции 10 кВ, четыре кабельные линии электропередачи 10 кВ, а также смонтировали систему учета электроэнергии.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России – российский разработчик и производитель вакцин. СПбНИИВС входит в перечень системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности страны.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по заключенным договорам технологического присоединения. На особом контроле находится электроснабжение медицинских учреждений и ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».