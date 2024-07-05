«Россети Северный Кавказ» готовят к зиме энергообъекты самого большого района Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» готовят к предстоящему осенне-зимнему периоду электросетевой комплекс самого большого района республики – Алагирского.

Технические мероприятия реализуются в распределительных сетях 10/0,4 кВ в 34 населенных пунктах. Их итогом станет повышение надежности и качества электроснабжения более 35 тысяч жителей и 25 медицинских и образовательных учреждений, объектов туристической инфраструктуры.



До конца года энергетики отремонтируют на участке почти шесть километров линий электропередачи с заменой 15 опор и двух километров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Современный провод позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи.



Бригады Алагирских районных электрических сетей филиала «Севкавказэнерго» уже подготовили к зимним нагрузкам восемь трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроэнергией порядка 10 тысяч жителей сел Дзуарикау, Суадаг, Цаликово и Верхний Фиагдон.



Всего на реализацию ремонтной кампании в Алагирском районе Северной Осетии «Россети Северный Кавказ» направят более 12 млн рублей.