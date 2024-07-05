«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения Советского района Махачкалы

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» завершили мероприятия по повышению надежности работы трансформаторной подстанции «2-Магистральная» в Советском районе Махачкалы.

Специалисты заменили на энергообъекте ветхий трансформатор с увеличением мощности – с 630 до 1 000 кВА. Кроме того, специалисты смонтировали новый участок отходящей кабельной линии электропередачи.

Комплекс технических мероприятий позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжения порядка 500 жителей Советского района столицы республики.

В работах были задействованы девять специалистов Махачкалинских городских электрических сетей «Дагэнерго», привлекалось четыре единицы спецтехники.