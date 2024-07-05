«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения Советского района Махачкалы
05 июл. 2024, 17:15:05
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Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» завершили мероприятия по повышению надежности работы трансформаторной подстанции «2-Магистральная» в Советском районе Махачкалы.
Специалисты заменили на энергообъекте ветхий трансформатор с увеличением мощности – с 630 до 1 000 кВА. Кроме того, специалисты смонтировали новый участок отходящей кабельной линии электропередачи.
Комплекс технических мероприятий позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжения порядка 500 жителей Советского района столицы республики.
В работах были задействованы девять специалистов Махачкалинских городских электрических сетей «Дагэнерго», привлекалось четыре единицы спецтехники.
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