«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения туристического комплекса в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» завершили установку нового оборудования релейной защиты и автоматики на подстанции 35/10 кВ «Конзаводская».

Энергообъект обеспечивает электроэнергией два отдаленных села Малокарачаевского района республики – Красный Курган и Элькуш. От его стабильной работы зависит надежное электроснабжение порядка пяти тысяч жителей и широко известного туристического комплекса «Медовые водопады», принявшего в 2023 году более 185 тысяч туристов.

На подстанции специалисты ввели в эксплуатацию шесть единиц современных защит от дуговых замыканий на шинах 10 кВ с микропроцессорными терминалами отечественного производства.

Новые цифровые коммутационные устройства позволяют за минимально короткое время определить и локализовать поврежденные участки сети, предотвращая развитие аварийных ситуаций и повреждение другого оборудования подстанции.

Комплекс технических мероприятий реализован в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».