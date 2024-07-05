«Россети Северный Кавказ» заменят силовой трансформатор на подстанции «Приморская» для повышения надежности электроснабжения Махачкалы

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» заменят на подстанции 110 кВ «Приморская» силовой трансформатор с увеличением мощности с 25 до 40 МВА.

Реализация проекта позволит избежать перегруза энергообъекта в период летних пиковых нагрузок. В результате повысятся качество и надежность электроснабжения жителей Редукторного поселка и микрорайона «Пальмира» г. Махачкалы.

«В настоящее время специалисты проводят проверку, испытания и наладку силового трансформатора. Следующий шаг – ввод оборудования в работу. В этой связи с 20:00 5 июля до 12:00 6 июля планируем ограничить электроснабжение части Редукторного поселка и микрорайона «Пальмира». Перерывы подачи электроэнергии продолжительностью не более нескольких часов подряд будут вводиться по графику, который будет опубликован дополнительно», – рассказал главный инженер филиала «Дагэнерго» Гаджи Гаджиев.

Работы на подстанции «Приморская» проводятся в рамках Программы снижения рисков ограничения потребителей Республики Дагестан в 2024 году.