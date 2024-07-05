«Россети Юг» повысили надежность электроснабжения на юго-западе Ростовской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» за первые шесть месяцев 2024 года отремонтировали в юго-западной части Ростовской области 41 км линий электропередачи (ЛЭП) и 54 трансформаторные подстанции. Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Неклиновского, Мясниковского районов области и города Таганрога, на территории которых проживают более 435 тысяч человек, расположены социальные объекты, крупные промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Энергетики установили более 200 новых опор, заменили 26 км провода и 1,2 тыс. поврежденных изоляторов, укрепили контур заземления на 17 опорах линий электропередачи. Основные работы проводились в распределительной сети 0,4 10 кВ в малонаселенных пунктах. В их числе село Соколовка с населением менее 60 человек и хутор Иваново-Ясиновка со 140 жителями в Матвеево-Курганском районе, село Пименовка, в котором проживают 80 человек, и хутор Семаки с 200 жителями в Неклиновском районе. Кроме того, ремонт ЛЭП прошел в селе Куйбышево, административном центре муниципального образования. Здесь находятся спортивная и общеобразовательная школы, несколько детских садов.

От древесно-кустарниковой растительности специалисты «Ростовэнерго» расчистили 53,5 га трасс ЛЭП. Данная работа проводится постоянно для снижения рисков возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода, низовых пожаров. Объем финансирования ремонтных работ составил 35 млн рублей.

Во втором полугодии планируется отремонтировать еще 29 км линий электропередачи всех классов напряжения и 58 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ, провести очистку почти 22 га охранных зон ЛЭП.