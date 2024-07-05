«Россети Волга» готовится к прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты ПАО «Россети Волга» отремонтировали 14,8 тыс. км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-20 кВ и 324 км линий 35 кВ и выше. Протяженность отремонтированных кабельных линий составляет 2,5 км. Выполнена замена 246 км провода, 28 км грозотроса, более 24 тыс. изоляторов и 4 тыс. опор. Трассы ВЛ расчищены на площади 2 тыс. га.

На подстанциях 35-110 кВ отремонтированы 8 силовых трансформаторов, 1040 выключателей, 2664 отделителя, короткозамыкателя и разъединителя. Заменены 429 опорно-стержневых изоляторов.

В сегменте распределительных сетей отремонтированы 2569 трансформаторных подстанций и 403 трансформатора.

Выполнено техническое обслуживание 133 устройств релейной защиты, сетевой противоаварийной и режимной автоматики, 6741 системы диспетчерского и технологического управления.

На начало июля ремонтная программа выполнена на 56%. Финансовые средства освоены на сумму почти 1,6 млрд рублей.

Одновременно энергетики ведут работы на строящихся или реконструируемых объектах, влияющих на передачу электрической энергии в отопительный сезон. Обновляется запас оборудования и материалов, необходимых для выполнения аварийно-восстановительных работ. Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению системной надежности и работы по выполнению предписаний Ростехнадзора, МЧС России, Центра технического надзора ПАО «Россети».

Качественное и своевременное выполнение всех запланированных мероприятий позволит обеспечить устойчивую работу электросетевого комплекса «Россети Волга» и бесперебойное электроснабжение потребителей в отопительный сезон 2024-2025 годов.