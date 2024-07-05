«Россети» обеспечили дополнительной мощностью обновленные мастерские Большого театра

Для электроснабжения комплекса из пяти зданий, где проходит масштабная реконструкция, компания «Россети Московский регион» установила новую подстанцию трансформаторной мощностью 2 МВА. Кроме того, энергетики проложили четыре кабельные линии 10 кВ в условиях плотной застройки центра Москвы.

Подстанция оснащена современным оборудованием, интеллектуальной системой учета энергии. Присоединенная мощность потребителя составила около 1 МВт. Обеспечено резервирование электроснабжения: в случае технологического нарушения на одной линии питания напряжение будет подано по дополнительной.

Мастерские расположены в Петровском переулке рядом с исторической сценой Большого театра. Площадь комплекса составляет около 12 тыс. кв. м. Первый этап реконструкции завершен: в основном производственном корпусе появились столярная, слесарная и макетная мастерские, бутафорский цех, помещения для изготовления костюмов и обуви, красильня, типография, прачечная и химчистка. На втором этапе планируется обустроить гостиницу и оздоровительно-реабилитационный центр.

Всего Большому театру по сетям компании «Россети Московский регион» предоставляется более 10 МВт мощности.