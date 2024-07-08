Энергетики повысили надежность электроснабжения 20 тысяч жителей Тюменского района

«Россети Тюмень» завершили плановые работы на высоковольтной подстанции «Боровое» в Тюменской области. Питающий центр обеспечивает электроснабжение порядка 20 тысяч жителей поселка Боровский и производственной площадки одного из крупнейших в России птицеводческих комплексов. На повышение надежности энергообъекта компания направила 6,6 млн рублей.

Специалисты провели техническое обслуживание ключевого оборудования подстанции – силового трансформатора мощностью 16 МВА. Энергетики выполнили ремонт его активной части, радиаторов и заменили вводы 110 кВ. Кроме того, произведена замена резиновых уплотнителей, сушка и очистка трансформаторного масла. Для комфорта потребителей непрерывная подача электричества во время работ осуществлялась по резервной схеме. Плановые мероприятия на питающем центре завершились высоковольтными испытаниями.

Подстанция 110 кВ «Боровое» установленной мощностью 48 МВА обеспечивает электроэнергией порядка 20 тысяч жителей Тюменского района и одно из крупнейших в России предприятий по производству яиц – птицефабрику «Боровская». Своевременно выполненные работы позволили существенно снизить риски возникновения нештатных ситуаций в период максимальных нагрузок на энергосистему.