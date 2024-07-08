Газпром построит 40 пассажирских судов на СПГ за 6 млрд рублей

ООО «Газпром СПГ Технологии» построит до 2030 года 40 пассажирских судов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ). Десять из них — теплоходы типа «Чайка» — предназначены для круизных прогулок по Большой Неве, еще 30 судов типа «Фонтанка» будут работать на туристических маршрутах малых рек и каналов города. Инвестиции в проект составят около 6 млрд рублей. Эксперты полагают, что, несмотря существующие в РФ проблемы с импортозамещением двигателей, реализовать проект до 2030 года вполне реально, но сложности могут возникнуть с развитием заправочной инфраструктуры в историческом центре Петербурга.

ООО «Газпром СПГ Технологии» (дочернее предприятие ПАО «Газпром») планирует до 2030 года получить от государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 40 пассажирских судов на СПГ, сообщил «Ъ-СПб» гендиректор компании Иван Кожевников. Все судна будут эксплуатироваться в Петербурге: десять теплоходов типа «Чайка» вместимостью 170 человек планируют поставить на маршруты по Большой Неве, остальные 30 типа «Фонтанка» вместимостью 80 человек будут курсировать по малым рекам и каналам города.

По словам господина Кожевникова, теплоходы по заказу ГТЛК будут собирать на Зеленодольском заводе имени Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») в Татарстане. Часть работ возьмут на себя петербургская судостроительная компания «Техарсенал» и нижегородское ПАО «Завод Нижегородский Теплоход». Проектные работы выполнит инженерно-технический центр «Газпром СПГ Технологии», куда входят представители Морского технического университета и ряд петербургских компаний.

Первую «Чайку» ГТЛК передало «Газпром СПГ технологии» в лизинг в октябре 2021 года. Сейчас теплоход задействован на водном туристическом маршруте, соединяющем район Лахты с центром Петербурга («Лахта-Центр» — «Румянцевский спуск»). Пока «Чайка» единственное пассажирское судно в РФ, работающее на СПГ. Вместимость теплохода составляет 170 человек, длина — 58,8 м, ширина — 10,8 м, запас хода на одной заправке достигает 400 км.

Ориентировочная стоимость строительства одной «Чайки», по словам Ивана Кожевникова, варьируется в пределах 300–350 млн рублей, одной «Фонтанки» — 100 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект составит около 6 млрд рублей.

«Для нас такая стоимость приемлема с учетом той госпрограммы, которая есть по субсидированному лизингу в ГТЛК»,— отметил Иван Кожевников.

В 2023 году портфель ГТЛК включал 14 энергоэффективных судов: пять танкеров, одно пассажирское и одно грузопассажирское судно на СПГ, а также семь пассажирских электросудов. Объем инвестиций в программу оценивался в 34 млрд рублей, следует из отчета компании. В прошлом году ГТЛК также приступила к реализации инвестпроекта с привлечением средств ФНБ в сфере водного транспорта, который предусматривает постройку 260 гражданских судов до конца 2028 года с общим объемом инвестиций 231 млрд рублей.

В части развития заправочной инфраструктуры ООО «Газпром СПГ Технологии» планирует построить в Петербурге десять бункеровочных станций. Пока реализована одна такая площадка, еще две находятся на стадии проектирования.

Господин Кожевников также отметил, что в перспективе рассматривается эксплуатация теплоходов типа «Чайка» в акваториях с круглогодичной навигацией, в частности в Крыму.

По словам Надежды Малышевой из информационно-аналитического агентства PortNews, для перспективы использования пассажирских судов на СПГ у судоходных компаний должно быть четкое понимание того, как будет развиваться заправочная инфраструктура и какова будет реальная стоимость СПГ.

«Наличие заправочной инфраструктуры должно быть в доступных для теплохода местах, то есть по следованию его маршрута, а так как основные маршруты пролегают через исторический центр города, с организацией там бункеровочных станций, вероятно, могут возникнуть сложности»,— говорит эксперт.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что десяти бункеровочных станций для 40 судов будет вполне достаточно, отмечая, что в целом для «Газпрома» запуск такого проекта в какой-то мере даст возможность увеличить потребление газа, а с учетом потери европейского рынка этот вопрос для компании является ключевым.

Оценивая заявленные сроки строительства судов, госпожа Малышева отметила, что в РФ по-прежнему сохраняются проблемы с импортозамещением двигателей.

«Если у компании есть какие-то договоренности на этот счет, возможно, по программе двигателестроения, которую за госсредства сейчас развивает "Трансмашхолдинг", то реализовать в проект в обозначенный период вполне реально»,— полагает спикер.

Господин Бурмистров также считает, что указанные сроки реализации проекта вполне адекватны.

В речном пассажирском сегменте конкуренцию судам на СПГ могут составить электросуда, которые сейчас на своей верфи в Отрадном в Ленобласти активно выпускает ООО «Эмпериум» (входит в Sitronics Group). В 2025 году там планируется спустить на воду первые два из 25 прогулочных гибридных судов проекта «Москва 2.0», строящихся для АО «Водоходъ. Пассажирский порт». Часть из них будут использоваться на водных туристических маршрутах Петербурга.

Как пояснял «Ъ-СПб» генеральный директор АО «Водоходъ. Пассажирский порт» Юрий Куликов, обеспечение зарядной инфраструктуры под эти суда в городе уже прорабатывается, но точное количество гибридных судов, которые компания сможет использовать в акватории Петербурга, будет зависеть от готовности городских властей дать техническое присоединение.

В 2022 году «Водоходъ» уже пытался опробовать на маршруте Петербург — Петергоф пять электрокатамаранов Ecocruiser, для запуска которых необходимо было установить электрозаправки на причалах ГМЗ «Петергоф» и «Дворцовая набережная». Как сообщали «Ведомости Северо-Запад», реализовать проект не удалось из-за сложностей, возникших при прокладке сетей.

В части развития использования газомоторного топлива на водном транспорте в Петербурге между Смольным и «Газпромом» действует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого было подписано несколько договоров.

В декабре 2022 года четырехстороннее соглашение о взаимодействии подписали ПАО «Газпром», Минпромторг РФ, правительство Петербурга и АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

Документ предполагает, что ОСК займется разработкой новых моделей пассажирских судов на СПГ — скоростного маршрутного судна и экскурсионных судов, в том числе для малых рек и каналов. В свою очередь, Минпромторг проработает меры господдержки для производства и приобретения такого водного транспорта. Со стороны «Газпрома» рассматривается возможность поставки СПГ и оказания содействия в создании пунктов бункеровки, а также закупки газомоторных судов. Правительство Петербурга предлагает создать условия для увеличения количества водного транспорта, работающего на СПГ.

Второй договор о расширении использования газомоторного топлива на водном транспорте в Петербурге был подписан в июне 2024 года на полях ПМЭФ. Подписи под документом кроме Смольного и Газпрома поставили руководство Татарстана и АО «Судостроительная корпорация "Ак Барс"».

По условиям договора судостроительная корпорация «Ак Барс» должна разработать несколько моделей судов на СПГ и подготовить предложения по обеспечению их дальнейшего сервисного обслуживания. Правительство Татарстана окажет содействие заводу в решении организационных вопросов. Смольный со своей стороны займется проработкой мер поддержки организаций, эксплуатирующих газомоторные суда в акватории города, а «Газпром» окажет содействие в создании заправочной инфраструктуры и обеспечении поставок СПГ.

Владимир Колодчук