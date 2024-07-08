На Дону построят новый подшипниковый завод

В Азовском районе на площади в 10 га донская компания ООО «Десятый подшипниковый завод» планирует строительство нового производства.

Соглашение о реализации проекта подписали сегодня, 8 июля, в рамках Международной выставки «Иннопром-2024» замглавы региона Игорь Сорокин и генеральный директор предприятия Александр Дьяченко.

Завершить строительство планируют в 2029 году. В настоящее время ведется проектирование завода.

- Создание нового производства обеспечит кратное увеличение выпускаемой номенклатуры подшипниковых изделий, а также позволит освоить порядка десяти новых видов продукции, - рассказал Игорь Сорокин. - На начальном этапе будет создано 300 новых рабочих мест, а объем инвестиций в проект составит 5,6 млрд рублей.

Площадь производственной площадки составит порядка 35 тысячи кв.м.